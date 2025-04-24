Масована атака на Україну: сили ППО вночі збили 48 ракет та 64 безпілотники
У ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
Основний напрямок удару – Київ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 215 повітряних цілей противника:
- 11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (райони пусків — Брянська, Воронезька, Курська обл рф.);
- 37 крилатих ракет Х-101 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс (район пусків – Саратовська обл.);
- 6 крилатих ракет Іскандер-К (район пусків – Донецька обл.);
- 12 крилатих ракет Калібр (із акваторії Чорного моря);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків – Бєлгородська обл.);
- 145 ударних БпЛА Shahed/дронів-імітаторів різних типів (із районів Брянськ, Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.; Чауда – Крим).
До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:00 підтверджено збиття 112 повітряних цілей:
- 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;
- 31 крилату ракету Х-101;
- 6 крилатих ракет Калібр;
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69;
- 64 ударних БпЛА Shahed.
Крім того, 68 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків).
У відбитті атаки активну участь брала авіація, зокрема пілоти винищувачів F-16 та Mirage. На рахунку українських пілотів десятки збитих повітряних цілей.
Внаслідок російської атаки постраждали Київщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Житомирщина, Запоріжжя та Хмельниччина.
Нагадаємо, у Києві найбільше постраждав Святошинський район. Раніше повідомлялося, що загинули 9 осіб, 63 отримали поранення.
Окрім того, під комбінованим ударом Росії була і Київська область. А також Житомирщина, Сумщина Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина та Запоріжжя.