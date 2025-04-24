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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"За уточненими даними, через масовану комбіновану атаку у Павлограді понівечені житлові будинки. Вибуховою хвилею зачепило 14 багатоповерхівок. В них переважно пошкоджені вікна та балкони. Серед потрощеного й інфраструктура", – йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, місцеві жителі не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 24 квітня російські окупанти здійснили комбінований удар по Україні ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування, а також ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Сили ППО вночі збили 48 ракет та 64 безпілотники.