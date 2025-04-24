Нічний обстріл Хмельниччини: в ОВА розповіли про наслідки

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Про це повідомив очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, передає RegioNews.

За його словами, один чоловік отримав поранення ноги легкого ступеня — його доставлено до лікарні. Також неповнолітня зазнала порізу ноги склом. Її стан — задовільний, госпіталізація попередньо не знадобилася.

Внаслідок атаки сталося загорання, яке оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Також пошкоджено:

газорозподільний пункт (газопостачання не припинено);

дахи двох житлових будинків;

вікна та двері у п'яти квартирах багатоповерхівки;

літній майданчик у парку культури та відпочинку.

На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, Київ цієї ночі потрапив під масований ворожий обстріл. На місто запустили дрони та ракети. Найбільше постраждав Святошинський район столиці. Відомо про 9 загиблих, понад 70 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Окрім того, за даними МВС, під комбінованим ударом Росії була і Київська область. А також Житомирщина, Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.