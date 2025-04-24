Житомирщина під ударом: поранено рятувальника, спалахнула пожежа
У ніч на 24 квітня Житомирська область зазнала чергової атаки з боку російських військ
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Житомирській області, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок обстрілу виникла пожежа приватних гаражів на площі 2500 кв.м. Пошкоджено вікна триповерхового житлового будинку.
Окрім того, під час повторного обстрілу поранення отримав рятувальник, а також пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС.
Нагадаємо, за даними МВС, під масованим комбінованим ударом Росії цієї ночі був Київ та Київська область. А також Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина, Сумщина та Запоріжжя.
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