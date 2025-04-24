Атака на Київщину: постраждали жінки, зруйновані будинки та інфраструктура
Унаслідок нічної комбінованої атаки росіян на Київщину у Бучанському районі постраждали дві жінки, які отримали гостру стресову реакцію. Медики надали всю необхідну допомогу на місці
Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, передає RegioNews.
За його словами, у Бучанському районі пошкоджено:
- три п'ятиповерхівки, на даху однієї з яких сталася пожежа (ліквідована);
- чотири магазини, вісім автомобілів та зупинка громадського транспорту.
У Вишгородському районі обстріли пошкодили складське приміщення та три авто. Також ліквідовані займання в лісі та на відкритій місцевості.
У Броварському районі рятувальники загасили пожежу на полі.
Наразі оперативні служби продовжують фіксувати наслідки.
Нагадаємо, під масований ворожий обстріл потрапив також Київ. На місто запустили дрони та ракети. Найбільше постраждав Святошинський район столиці. Відомо, що загинуло 9 осіб, 63 отримали поранення.