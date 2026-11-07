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07 листопада 2026, 10:35

Росіяни атакували Київ балістикою та дронами: кількість постраждалих зросла до шести

07 листопада 2026, 10:35
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Фото: ДСНС
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Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 7 листопада та вранці постраждали шестеро людей, серед них одна дитина. Під ударом опинилися кілька районів столиці. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, нежитлові будівлі та Північний міст

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.

У Дарницькому районі російський безпілотник влучив у двоповерховий приватний житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

У Святошинському районі надзвичайники гасили займання сміття на території покинутої промислової зони та невелику пожежу на покрівлі нежитлової двоповерхової будівлі.

У Солом’янському районі зафіксували руйнування та пошкодження житлових будинків, дитячого садка й нежитлової споруди. За однією з адрес частково зруйнований фасад першого поверху п’ятиповерхівки. В інших будинках вибуховою хвилею вибило вікна. За попередніми повідомленнями, там травмувалися люди, зокрема дитина.

Також унаслідок атаки пошкоджений Північний міст. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, постраждали дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач. Вибухова хвиля пошкодила вантажівки поблизу мосту. Рух переправою перекрили в обох напрямках, фахівці оцінюють масштаби пошкоджень.

Окремо президент Володимир Зеленський повідомив, що по Києву та області росіяни випустили 36 балістичних ракет. За даними Повітряних сил, українська протиповітряна оборона збила чотири з них.

За словами глави держави, на Київщині російські війська атакували підстанції, які з'єднують Рівненську та Хмельницьку атомні електростанції зі столицею та центральними регіонами України. Пошкодження також зафіксували на підстанціях у Вінницькій, Житомирській, Рівненській, Харківській та Дніпропетровській областях.

Через пошкодження енергооб'єктів на Київщині та Житомирщині у столиці виникла складна ситуація з енергозабезпеченням, що впливає, зокрема, на роботу систем тепло- та водопостачання.

Крім того, у селі Богданівка Броварського району Київської області рятувальники деблокували чоловіка, який опинився під завалами зруйнованого російським дроном будинку.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по приватному житловому будинку в Путивльській громаді на Сумщині. Рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка. На жаль, загинула жінка.

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