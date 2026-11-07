Росіяни вдарили по двох районах Харкова

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У Харкові вранці 7 листопада зафіксували російські удари по Немишлянському та Слобідському районах. Унаслідок влучання в нежитлову будівлю в Слобідському районі зруйновано частину споруди, спалахнула пожежа. Також горять шість автомобілів

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews

Перший удар зафіксували в Немишлянському районі. Згодом стало відомо про ще одне влучання — у Слобідському районі міста.

За уточненою інформацією, у Слобідському районі російський боєприпас влучив у нежитлову будівлю. Там зруйновано третій-четвертий поверхи. На місці спалахнула пожежа, також горять шість автомобілів.

"В Слобідськомі районі внаслідок ворожого удару пошкоджено 3 багатоквартирних будинки, нежитлову будівлю, 16 автомобілів, тролейбуси, скління вікон у багатоквартирних будинках. На щастя, обійшлося без постраждалих. Екстрені служби усувають наслідки обстрілу", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, що минулої доби російські війська атакували Харків та населені пункти чотирьох районів області. Унаслідок обстрілів постраждала жінка, пошкоджені житлові будинки, автомобілі, наукова установа, складські приміщення та об'єкти інфраструктури.