Зеленський про атаку на Україну: 44 дні ми не стріляємо, а Росія – вбиває

фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський підкреслив у своєму зверненні, що Україна вже 44 дні дотримується припинення вогню, запропонованого США. Тим часом Росія продовжує атаки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на допис глави держави у Фейсбук.

Відтак Зеленський доручив міністру оборони терміново зв'язатися з партнерами щодо посилення ППО.

Глава держави також поінформує Президента ПАР Сиріла Рамафосу про ситуацію в Україні та закликатиме до активізації дипломатичних зусиль задля негайного припинення ударів РФ.

"Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей", – наголосив український президент.

Через ситуацію Зеленський скорочує програму візиту та після зустрічі з Президентом ПАР негайно повертається до України.

Нагадаємо, Росія вночі 24 квітня запустила по Україні понад 200 повітряних цілей, зокрема 70 ракет різних типів та 145 дронів.

За даними МВС, під комбінованим ударом Росії був Київ і Київська область. А також Житомирщина, Сумщина Дніпропетровщина, Харківщина, Полтавщина, Хмельниччина та Запоріжжя.

Читайте також: Великоднє перемир'я Путіна. Чи було воно взагалі і навіщо Кремль його оголошував