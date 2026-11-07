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07 листопада 2026, 12:51

У Києві громадський транспорт пустили в об’їзд Північного мосту: перелік маршрутів

07 листопада 2026, 12:51
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Фото ілюстративне
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У Києві автобуси та тролейбуси, які раніше курсували через Північний міст, тимчасово спрямували в об’їзд через Подільський мостовий перехід. Зміни пов’язані з пошкодженнями мосту внаслідок ракетного удару РФ

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає RegioNews.

За інформацією КМДА, громадський транспорт тимчасово курсує за зміненими схемами:

  • № 21, 73, 101 — до станції метро "Контрактова площа";

  • № 29-ТР — від Дарницької площі до станції метро "Контрактова площа";

  • № 30-ТР — працює на двох окремих ділянках:

    • вулиця Милославська — станція метро "Почайна" (через вулицю Новокостянтинівську);

    • вулиця Кадетський Гай — станція метро "Почайна";

  • № 31-ТР — від вулиці Милославської до станції метро "Лук’янівська" через вулицю Глибочицьку (за схемою автобуса № 112);

  • № 47-ТР — від станції метро "Мінська" до станції метро "Почайна".

Наразі на Північному мосту фахівці проводять першочергові роботи з ліквідації наслідків удару.

У КМДА зазначають, що подальші роботи з відновлення мосту визначатимуть після його обстеження та отримання висновків профільних фахівців. Також враховуватимуть безпекову ситуацію.

Нагадаємо, що в Північний міст у Києві влучили кілька російських ракет. Унаслідок удару пошкоджені дорожнє полотно, контактна тролейбусна лінія та лінія електропередач.

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