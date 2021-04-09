Квазікарантин від Терехова і повна катастрофа: волонтер про ситуацію з COVID-19 у Харкові
Харківська область, Харків, зокрема, вже другий тиждень входять в п'ятірку лідерів за кількістю захворілих і померлих від COVID-19. За минулу добу в регіоні зафіксували 1194 нових випадків і 21 смерть від коронавірусної інфекції. Харківські волонтери вважають, що ситуація в Харкові катастрофічна.
Про це в ефірі програми "Право на владу" заявила харківський волонтер Наталя Попова, передає RegioNews
У нас в регіоні, мабуть, катастрофа вже протягом двох тижнів", – сказала волонтер.
Наталя Попова навела дані, отримані з Центру екстреної медичної допомоги за кількістю ліжок з доступом до кисню. "На вчорашній вечір точок доступу до потокового кисню у нас нуль! Концентратори можна знайти тільки у волонтерів", – заявила Попова.
За її словами, зараз у Харкові людей можуть госпіталізувати лише у випадку, або їм дуже "поталанило", або якщо у них є зв'язки серед медиків.
Харківський волонтер також задається питанням, чому харківська влада не підготувалася до нової хвилі в період попереднього локдауну, коли на це був час.
Виходячи з того, що я чула на одному з останніх брифінгів нашого профільного заступника губернатора, кисневі бочки в Харків не приїхали, тому що в Суецькому каналі танкер застряг. І вважається, що наші бочки йшли за цим танкером і до Харкова не доїхали. Це не безглуздий жарт, це реально людина на брифінгу сказав", – сказала Наталія Попова.
На її думку, відповідальність за це має нести керівництво Харкова.
Або з менеджментом в регіоні якісь незрозумілі речі відбуваються, або люди відірвалися від реальності, тому що у нас введено квазікарантин, який з карантином нічого спільного не має. У нас забиті лікарні", – зазначила волонтер.
Крім того, за словами Попової, в Харкові стоїть одна невідкрита лікарня, де є 100 кисневих концентраторів, проте її "з якоїсь причини не запускають".
Ситуація катастрофічна. Як ще врятувати крім харків'ян, як дивом і самовідданою працею медиків, я не знаю", - додає вона.
Водночас на думку голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, те що відбувається зараз в Харкові є повною зневагою до того, що відбувається в країні.
Нагадаємо також, що останні два тижні Харків знаходиться на межі катастрофи через темпи поширення коронавірусу. Кожен день в місті фіксуються нові антирекорди. За минулу добу зафіксовано 869 випадків. Для порівняння, днем раніше було 697.
Хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області. Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".
Весь цей час міська влада відмовляється вводити "червону зону". Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.
Київські волонтери охарактеризували ситуацію в місті з COVID-19, яку демонструє місцева влада, як "одну суцільну брехню".
Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.
Харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну, організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.
Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.
Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.
Ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.
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