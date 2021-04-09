Квазікарантин від Терехова і повна катастрофа: волонтер про ситуацію з COVID-19 у Харкові

Вже кілька днів поспіль Україна займає перше місце в Європі та сьоме у світі за кількістю нових хворих і летальних випадків

Вже кілька днів поспіль Україна займає перше місце в Європі та сьоме у світі за кількістю нових хворих і летальних випадків

Фото: hromadske

Харківська область, Харків, зокрема, вже другий тиждень входять в п'ятірку лідерів за кількістю захворілих і померлих від COVID-19. За минулу добу в регіоні зафіксували 1194 нових випадків і 21 смерть від коронавірусної інфекції. Харківські волонтери вважають, що ситуація в Харкові катастрофічна.

Про це в ефірі програми "Право на владу" заявила харківський волонтер Наталя Попова, передає RegioNews

У нас в регіоні, мабуть, катастрофа вже протягом двох тижнів", – сказала волонтер.

Наталя Попова навела дані, отримані з Центру екстреної медичної допомоги за кількістю ліжок з доступом до кисню. "На вчорашній вечір точок доступу до потокового кисню у нас нуль! Концентратори можна знайти тільки у волонтерів", – заявила Попова.

За її словами, зараз у Харкові людей можуть госпіталізувати лише у випадку, або їм дуже "поталанило", або якщо у них є зв'язки серед медиків.

Харківський волонтер також задається питанням, чому харківська влада не підготувалася до нової хвилі в період попереднього локдауну, коли на це був час.

Виходячи з того, що я чула на одному з останніх брифінгів нашого профільного заступника губернатора, кисневі бочки в Харків не приїхали, тому що в Суецькому каналі танкер застряг. І вважається, що наші бочки йшли за цим танкером і до Харкова не доїхали. Це не безглуздий жарт, це реально людина на брифінгу сказав", – сказала Наталія Попова.

На її думку, відповідальність за це має нести керівництво Харкова.

Або з менеджментом в регіоні якісь незрозумілі речі відбуваються, або люди відірвалися від реальності, тому що у нас введено квазікарантин, який з карантином нічого спільного не має. У нас забиті лікарні", – зазначила волонтер.

Крім того, за словами Попової, в Харкові стоїть одна невідкрита лікарня, де є 100 кисневих концентраторів, проте її "з якоїсь причини не запускають".

Ситуація катастрофічна. Як ще врятувати крім харків'ян, як дивом і самовідданою працею медиків, я не знаю", - додає вона.

Водночас на думку голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайла Радуцького, те що відбувається зараз в Харкові є повною зневагою до того, що відбувається в країні.

Нагадаємо також, що останні два тижні Харків знаходиться на межі катастрофи через темпи поширення коронавірусу. Кожен день в місті фіксуються нові антирекорди. За минулу добу зафіксовано 869 випадків. Для порівняння, днем раніше було 697.

Хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області . Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Весь цей час міська влада відмовляється вводити "червону зону". Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені . Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Київські волонтери охарактеризували ситуацію в місті з COVID-19, яку демонструє місцева влада, як "одну суцільну брехню".

Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міської освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

Харківський журналіст Дмитро Коган писав, що двоє його знайомих, які відвідали масові гуляння на Масляну , організовані в. о. мера Ігорем Тереховим, померли від COVID-19.

Раніше ми писали, що через гуляння на Масляну, влаштовані Ігорем Тереховим, в Харкові стрибок захворюваності ковідом.

Нагадаємо, що Терехова розкритикували за агітацію на Масляну під час загострення ситуації з COVID-19.

Ми також писали, що виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов систематично порушує карантинні правила, ініціюючи та особисто беручи участь у масових піар-заходах, на яких не дотримуються елементарні правила обережності.

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