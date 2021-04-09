Квазикарантин от Терехова и полная катастрофа: волонтер о ситуации с COVID-19 в Харькове

Уже несколько дней подряд Украина занимает первое место в Европе и седьмое в мире по количеству новых заболевших и летальных случаев

Уже несколько дней подряд Украина занимает первое место в Европе и седьмое в мире по количеству новых заболевших и летальных случаев

Фото: hromadske

Харьковская область и Харьков, в частности, уже вторую неделю входят в пятерку лидеров по количеству заболевших и умерших от COVID-19. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 1194 новых случаев и 21 смерть от коронавирусной инфекции. Харьковские волонтеры считают, что ситуация в Харькове катастрофическая.

Об этом в эфире программы "Право на власть" заявила харьковский волонтер Наталья Попова, передает RegioNews

У нас в регионе, пожалуй, катастрофа уже на протяжении двух недель", – сказала волонтер.

Наталья Попова привела данные, полученные из Центра экстренной медицинской помощи по количеству коек с доступом к кислороду. "На вчерашний вечер точек доступа к потоковому кислороду у нас ноль! Концентраторы можно найти только у волонтеров", – заявила Попова.

По ее словам, сейчас в Харькове людей могут госпитализировать только в случае, либо им очень сильно "повезло", либо если у них есть связи среди медиков.

Харьковский волонтер также задается вопросом, почему харьковская власть не подготовилась к новой волне в период предыдущего локдауна, когда на это было время.

Исходя из того, что я слышала на одном из последних брифингов нашего профильного заместителя губернатора, кислородные бочки в Харьков не приехали, потому что в Суэцком канале танкер застрял. И считается, что наши бочки шли за этим танкером и до Харькова не доехали. Это не нелепая шутка, это реально человек на брифинге сказал", – сказала Наталья Попова.

По ее мнению, ответственность за это должно нести руководство Харькова.

Либо с менеджментом в регионе какие-то непонятные вещи происходят, либо люди оторвались от реальности, потому что у нас введен квазикарантин, который с карантином ничего общего не имеет. У нас забиты больницы", – отметила волонтер.

Кроме того, по словам Поповой, в Харькове стоит одна неоткрытая больница, где есть 100 кислородных концентраторов, однако ее "по какой-то причине не запускают".

Ситуация катастрофическая. Как еще спасти харьковчан кроме, как чудом и самоотверженным трудом медиков, я не знаю", - добавляет она.

В то же время, по мнению главы Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, происходящее сейчас в Харькове является полным пренебрежение того, что происходит в стране.

Напомним, что последние две недели Харьков находится на грани катастрофы по темпам распространения коронавируса. Каждый день в городе фиксируются новые антирекорды. За 7 апреля зафиксировано 869 случаев. Для сравнения, днем ранее было 697.

Больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области. Кроме того, по данным проверки НСЗУ, фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци".

Все это время городские власти отказываются вводить "красную зону". Отметим, что все показатели для этого уже несколько дней как превышены. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Киевские волонтеры охарактеризовали ситуацию в городе с COVID-19, которую демонстрирует местная власть, как "одна сплошная ложь".

Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.

Харьковский журналист Дмитрий Коган писал, что двое его знакомых, которые посетили массовые гуляния на Масленицу, организованные и.о. мэра Игорем Тереховым, умерли от COVID-19.

Ранее мы также сообщали, что из-за гуляний на Масленицу, устроенных Игорем Тереховым, в Харькове скачок заболеваемости ковидом.

Терехова раскритиковали за агитацию на Масленицу во время обострения ситуации с COVID-19.

Мы также писали, что исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов систематически нарушает карантинные правила, инициируя и лично принимая участие в массовых пиар-мероприятиях, на которых не соблюдаются элементарные правила осторожности.

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