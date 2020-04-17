Під час епідемії православна церква може залишитися без пастви, бо перемруть

Хтось із відомих влучно написав, що у світі є два найприбутковіших бізнеси – політика і релігія

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Хтось із відомих влучно написав, що у світі є два найприбутковіших бізнеси – політика і релігія

Щоправда, суспільство прийшло до того, що бізнес повинен бути соціально-відповідальним. Але політиків та священиків в Україні це правило не стосується. І поки в усьому світі під час пандемії релігійні громади утримують вірян вдома, в Україні не можуть дати раду православній церкві - чи не єдиній, яка не закрила свої храми, незважаючи навіть на масові спалахи COVID-19 серед священнослужителів.

Майже сотня хворих монахів і два померлих в Києво-Печерській лаврі та спалах в Іонинському монастирі у Києві, п’ять хворих священиків на Буковині, спалах у Почаївській лаврі, померлий священик на Тернопільщині, хворий монах на Рівненщині – список поповнюється щодня, інфекцію підхоплюють прихожани. Та попри невтішну статистику священнослужителі не закривають церкви з однієї простої причини: великодня пора – надприбуткова для церков. Занести поману, замовити службу, продати свічки-хрестики-ікони, - копійка до копійки і буде капітал, бо до церкви на Великдень – то святе навіть для найлінивішого. А "клієнта" втрачати не можна, закриєшся – піде до іншої церкви, а паствою дорожити треба.

Підтвердженням цієї тези є звернення монахів Києво-Печерської лаври. Намісник Павло і братія через спалах коронавірусу в монастирському комплексі УПЦ МП звернулися до парафіян по фінансову допомогу. У зверненні йдеться, що через поширення коронавірусу в Лаврі призупинили громадські богослужіння, тому просять скинутися хто скільки може. І це при тому, що лаврські ченці, прямо скажемо, небідні люди, а про палаци та авто намісника Павла ходять легенди.

Утім, за такого підходу під час епідемії взагалі можна залишитися без пастви - перемруть. Чи не простіше "щоб не образливо було" закритися всім одночасно? Саме так зробили іудеї (згадаймо рабина Чернівців, який вітав юдеїв з Песахом з балкону власного будинку), так зробили римо-католики (костьоли закрили по всій Україні). Про богослужіння онлайн і закриття молитовних будинків інформують навіть свідки Ієгови та баптисти, але не православні – у їхніх "верхах" такий самий бардак як усюди в країні: кожний сам собі начальник, всі один на другого кивають і відповідальності на себе ніхто брати не хоче.

Першим заговорив предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрій. Він заявив, що на Великдень служби у храмах відбудуться, попри карантин.

"У цей рік свято Святої Пасхи у нас особливе через вірусну хворобу, яка розповсюджується земною кулею. Тому сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах Пасхальні богослужіння будуть звершуватися", - сказав Онуфрій.

За годину не забарився і предстоятель УПЦ Київського патріархату Філарет. В ефірі ток-шоу "15" на телеканалі ZIK він заявив, що "біля телевізора освячувати паски на Великдень неможливо, це потрібно робити або в магазині, або в пекарні, або у храмі, проте не утворюючи натовпів".

Ведучі шоу також нагадали, що у низці обласних центрів перенесли поминальні дні і закрили кладовища, на що Філарет відповів:

"Церква не переносить, Церква звершує поминання. Церква не переносить, а держава, якщо вона переносить… Не можуть на кладовище прийти, можуть прийти у храм і в храмі помолитися", – наголосив патріарх.

Уже надвечір в інфопросторі "замайорів" і речник Київської митрополії Православної церкви України Євстратій Зоря. У своєму дописі у Facebook він розкритикував заяву Предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрія про проведення великодніх служб попри карантин.

"Ані слова про необхідність залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені. Ані слова про чіткі роз‘яснення, які були отримані від Національної поліції, що скупчення біля храмів не повинні мати місця... Ми теж хочемо, щоб люди молилися на Великдень у храмах - але зараз вони мають залишатися вдома! Приклад Лаври наочно пояснює - чому", - написав Зоря, культурно змовчавши про УПЦ, підходи якої до закриття церков не надто відрізняються від МП.

Серед мерів міст, так само як і серед священиків, єдності у цьому питанні немає.

Поки церкви на Великдень вдалося закрити лише меру Львова Андрію Садовому. Яких "плюшок" він наобіцяв священикам - невідомо, але рішення про закриття прийняли цивілізовано, шляхом переговорів.

Інший метод у мера Дніпра Бориса Філатова: торгуватися не став, натомість пригрозив, що залишить церкви без світла, води і дозволів на реконструкцію, про що і написав на своїй сторінці у Facebook:

"Крім штрафів від поліції і кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкатаний на "наливайках” і пунктах прийому металобрухту. Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію”, - попередив священників мер Дніпра.

Толерантність до добра не доводить - вирішив і мер Києва Віталій Кличко і заявив, що Києво-Печерську Лавру за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці таки закривають на карантин через майже сотню хворих монахів. Але це тільки одну лавру на мільйонний Київ, місто-лідер за захворюваністю на коронавірус!

Більшість же міських голів самостійних рішень не приймає, а киває на владу центральну, як от, наприклад, мер Чернівців Олексій Каспрук. Буковина теж в лідерах за кількістю інфікованих, але двері церков тут відкриті повсюди.

"Насправді немає жодного офіційного рішення, яким можна було б закрити церкву. Церква працює, розповсюджуються обмеження так, як і на всі інші заходи", - сказав Каспрук.

При цьому міський голова додав, що з лідерами церков спілкуються президент, уряд та влада на місцях.

А що ж уряд і президент? "Нагорі" теж не ухвалюють рішення закрити церкви. 14 квітня в Офісі президента відбувся чергова нарада щодо протидії поширенню COVID-19 у державі, де обговорили, зокрема, й Пасхальні свята.

"Від нашої поведінки на Пасху… будуть залежати подальші терміни карантину. Тож, давайте разом постараємось заради спільної мети і будемо святкувати Великдень вдома", - черговий раз закликав президент.

За місяць карантину ці заклики українці чують щодня. Однак незважаючи на прогресуючу епідемію і низьку самосвідомість громадян, жодного слова про закриття церков з уст керівника держави не прозвучало, хоча усім зрозуміло, що через натовпи бажаючих освятити паску наш карантин затягнеться мінімум ще на кілька тижнів.

Лояльну позицію Зеленського і більшості міських голів по відношенню до церкви легко пояснити політичними мотивами, вважають окремі політологи. М’яка політика має принести свої "дивіденди" у голосах вірян вже цієї осені.

Рейтинги "слуг", так само як і рейтинги місцевих владників, стрімко падають, а перемагати треба. І тут стане в пригоді авторитет сільського батюшки чи настоятеля, якого не закрили на карантин, тож сваритися з православними, котрих в Україні більшість, великим і малим керівникам стратегічно вкрай невигідно. Бо ж на виборах не так важливо скільки прийде, важливо скільки проголосує "За!".