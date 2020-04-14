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Ігор Пилипенко Редактор info@regionews.ua
14 квітня 2020, 09:20 14

У Києві від коронавірусу помер монах із Почаївської лаври

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14 квітня 2020, 09:20 14
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У понеділок, 13 квітня від коронавірусу COVID-19 помер монах з Почаївської лаври Тернопільської області, який більше тижня перебував в лікарні
Фото: flickr
У понеділок, 13 квітня від коронавірусу COVID-19 помер монах з Почаївської лаври Тернопільської області, який більше тижня перебував в лікарні

Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.

Таким чином, це вже третя відома смерть від коронавірусу серед служителів православної церкви Московського патріархату.

Як повідомляє видання, померлий – 40-річний монах, який приїхав з Почаївської лаври Тернопільської області до Києва та був госпіталізований, ПЛР-тест підтвердив наявність коронавірусу.

Зазначається, що він мав цукровий діабет і більше тижня знаходився в лікарні.

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Нагадаємо, 19 березня Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися.

13 квітня у Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення.

Також троє священиків УПЦ МП захворіли на COVID-19 на Буковині.


коронавірус епідемія Тернопіль Лавра
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