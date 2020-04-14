У Києві від коронавірусу помер монах із Почаївської лаври
Про це повідомляє "Українська правда", передає RegioNews.
Таким чином, це вже третя відома смерть від коронавірусу серед служителів православної церкви Московського патріархату.
Як повідомляє видання, померлий – 40-річний монах, який приїхав з Почаївської лаври Тернопільської області до Києва та був госпіталізований, ПЛР-тест підтвердив наявність коронавірусу.
Зазначається, що він мав цукровий діабет і більше тижня знаходився в лікарні.
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, 19 березня Києво-Печерська лавра, де проводить богослужіння УПЦ МП, закликала ігнорувати карантин через загрозу поширення коронавірусу. Священники просять вірян приходити у храми та причащатися.
13 квітня у Києво-Печерській Лаврі виявили 90 випадків коронавірусу, згідно із рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, її закрили на карантин, а поліція буде контролювати дотримання цього рішення.
Також троє священиків УПЦ МП захворіли на COVID-19 на Буковині.
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