У Кропивницькому СІЗО виявили численні порушення епідемічного режиму

Уповноважений Верховної Ради з прав людини в південних областях Олександр Остапенко та регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВР України з прав людини в Кіровоградській області Віктор Жученя перевірили Кропивницький слідчий ізолятор щодо забезпечення заходів із запобігання та поширення COVID-19 та прав утримуваних в умовах надзвичайної ситуації. Перевірка виявила численні грубі порушення

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини в південних областях Олександр Остапенко та регіональний координатор взаємодії з громадськістю Уповноваженого ВР України з прав людини в Кіровоградській області Віктор Жученя перевірили Кропивницький слідчий ізолятор щодо забезпечення заходів із запобігання та поширення COVID-19 та прав утримуваних в умовах надзвичайної ситуації. Перевірка виявила численні грубі порушення

Про це повідомила пресслужба Офісу омбудсмана, пише RegioNews.

"В установі не здійснюється постійний контроль за дотриманням маскового режиму та проведенням температурного скринінгу. Існує проблема з дезобробкою службових приміщень. Гостро не вистачає засобів захисту та дезінфекції. Не проводиться дезінфекція приміщень для проведення прогулянок засуджених та осіб, узятих під варту, камер, місць загального користування (лазня; збірне відділення тощо). Не придбано ручні розприскувачі типу "Автомакс". Кількість дезінфекційних засобів та засобів особистої гігієни не відповідає передбаченому Планом запасу (три місяці) – наявні 3 працівника-дезінфектора. Дезінфекцію ув’язнені проводять самостійно", - йдеться в повідомленні.

У СІЗО також не дотримуються вимоги щодо обсервації новоприбулих в’язнів. Зокрема, жінки, які прибули до Кропивницького СІЗО у період з 30 березня до 7 квітня були відразу розподілені до загальних камер після опитування і температурного скринінгу лікаря.

Крім того, порушуються правила прийому посилок і передач для утримуваних осіб. Дезінфекція посилок, в тому числі шляхом опромінення кварцовими лампами, практично не проводиться. Передачі не зберігаються в окремо відведеному приміщенні впродовж 24 годин, а відразу передаються в’язням.

"Персонал СІЗО не забезпечений повною мірою засобами індивідуального захисту, тому використовує власноручно виготовлені марлеві пов’язки. Через недостатню інформованість та відсутність в ув’язнених засобів індивідуального захисту, значна їх частина відмовляється від проведення щоденних прогулянок та відвідування лазні, чим наражає себе на небезпеку захворювання іншими соціально-небезпечними хворобами", - зазначили в пресслужбі.

В СІЗО досі не вирішили питання щодо фінансування протиепідемічних заходів, які проводяться в установі.

"У спеціальному фонді СІЗО фактично відсутні резервні кошти, за які адміністрація може придбати засоби індивідуального захисту та дезінфекції. Рахунки установи заарештовані з 20 березня 2020 року", - відзначили у відомстві.

Медична частина пенітенціарної установи не достатньо підготовлена до роботи на випадок масового виявлення осіб з підозрою на COVID-19, оскільки у штаті наявний лише один лікар-інфекціоніст на пів ставки, працівники медичної частини не достатньо забезпечені засобами захисту, а наявні маски, хірургічні рукавиці і халати не забезпечать їх захист у разі виявлення особи хворої на COVІD-19.

"З 7 квітня в одній із палат (камер) медичної частини перебуває на ізоляції хворий ув’язнений із симптомами ГРВІ. Проте, через відсутність в медичній частині швидких тестів, його обстеження на грип та коронавірусну інфекцію не проводилось. Також в установі відсутній алгоритм дій щодо переміщення хворої особи у разі відсутності місць у закладах ДКВС та МОЗ", - повідомили в Офісі Омбудсмана.

В установі не організовано постійний скринінг температури відвідувачів СІЗО, зокрема він не проводиться адвокатам та правоохоронцям, які здійснюють конвоювання в’язнів. Персонал установи не використовує наявні у нього засоби індивідуального захисту, нехтуючи заходами особистої безпеки.

"Персонал слідчого ізолятора несе службу у тій же формі одягу, в якій перебував у транспорті, дезінфекція одягу та взуття не здійснюється, не дотримується рекомендацій, визначених пам’яткою (інструкцією) щодо профілактики та попередження поширення коронавірусної інфекції та поводженням в умовах карантину осіб, які перебувають на території СІЗО", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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