На Буковині хворий на COVID-19 священик заперечує інфікування і збирається на службу в церкві

Учора ввечері, 15 квітня, на Буковині коронавірус підтвердили ще у чотирьох священиків, один з яких не погоджується з діагнозом і збирається правити службу в церкві

Учора ввечері, 15 квітня, на Буковині коронавірус підтвердили ще у чотирьох священиків, один з яких не погоджується з діагнозом і збирається правити службу в церкві

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