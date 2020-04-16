На Буковині хворий на COVID-19 священик заперечує інфікування і збирається на службу в церкві
Про це у прямому ефірі повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, пише RegioNews.
"Дивує те, що один з них (священиків – ред.) всіляко намагається відкинути і не прийняти цю інформацію, стверджуючи, що результати лабораторного дослідження неправдиві. Він не згоден з цим і збирається завтра піти до храму і проводити богослужіння. Тут питання взаємної відповідальності, адже коли йдеться про здоров'я людей - це безпека нашої держави", - сказав Сергій Осачук.
За інформацією місцевих журналістів, хворий священнослужитель належить до УПЦ МП.
На даний час поліція Чернівецької області готує відповідний лист до ОДА за зазначеним фактом.
Загалом станом на ранок 16 квітня в Чернівецькій області зафіксовано 662 випадки інфікування коронавірусом, в тому числі за останню добу - 73.
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