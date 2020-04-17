Во время эпидемии православная церковь может остаться без паствы: перемрут

Кто-то из известных метко написал, что в мире есть два самых прибыльных бизнеса – политика и религия

Фото: flickr

Кто-то из известных метко написал, что в мире есть два самых прибыльных бизнеса – политика и религия

Правда, общество пришло к тому, что бизнес должен быть социально-ответственным. Но политиков и священников в Украине это правило не касается. И пока во всем мире во время пандемии религиозные общины удерживают верующих дома, в Украине не справиться с православной церковью - едва ли не единственной, которая не закрыла свои храмы, несмотря даже на массовые вспышки COVID-19 среди священнослужителей.

Почти сотня больных монахов и два умерших в Киево-Печерской лавре и вспышка в Ионинском монастыре в Киеве, пять больных священников на Буковине, вспышка в Почаевской лавре, умерший священник в Тернопольской области, больной монах в Ровенской области – список пополняется ежедневно, инфекцию подхватывают прихожане. И несмотря на неутешительную статистику священнослужители не закрывают церкви по одной простой причине: пасхи пора – сверхприбыльная для церквей. Заказать службу, продать свечки-крестики-иконки, копейка к копейке и будет капитал, потому что в церковь на Пасху – это святое даже для самого ленивого. А "клиента" терять нельзя, закроешься – уйдет к другой церкви, а паствой дорожить надо.

Подтверждением этого тезиса является обращение монахов Киево-Печерской лавры. Наместник Павел и братия из-за вспышки коронавируса в монастырском комплексе УПЦ МП обратились к прихожанам за финансовой помощью. В обращении говорится, что из-за распространения коронавируса в Лавре приостановили общественные богослужения, поэтому просят скинуться кто сколько может. И это при том, что лаврские монахи, прямо скажем, небедные люди, а про дворцы и авто наместника Павла ходят легенды.

Впрочем, при таком подходе во время эпидемии вообще можно остаться без паствы - перемрут. Не проще ли "чтобы не обидно было" закрыться всем одновременно? Именно так сделали иудеи (вспомним раввина Черновцов, который поздравил иудеев с Песахом с балкона собственного дома), так сделали римо-католики (костелы закрыли по всей Украине). О богослужении онлайн и закрытия молитвенных домов информируют даже свидетели Иеговы и баптисты, но не православные – в их "верхах" такой же бардак как везде в стране: каждый сам себе начальник, все один на другого кивают и ответственности на себя никто брать не хочет.

Первым заговорил предстоятель УПЦ (МП) митрополит Онуфрий. Он заявил, что на Пасху службы в храмах состоятся, несмотря на карантин.

"В этот год праздник Святой Пасхи у нас особенный из-за вирусной болезни, которая распространяется по земному шару. Поэтому извещаю вас, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться", - сказал Онуфрий.

За час не замедлил и предстоятель УПЦ Киевского патриархата Филарет. В эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK он заявил, что "у телевизора освящать куличи на Пасху невозможно, это нужно делать или в магазине, или в пекарне, или в храме, однако не образуя толп".

Ведущие шоу также напомнили, что в ряде областных центров перенесли поминальные дни и закрыли кладбища, на что Филарет ответил:

"Церковь не переносит, Церковь совершает поминовения. Церковь не переносит, а государство, если она переносит... Не могут на кладбище прийти, могут прийти в храм и в храме помолиться", – отметил патриарх.

Уже под вечер в инфопространстве "взвился" и представитель Киевской митрополии Православной церкви Евстратий Зоря. В своей статье Facebook он раскритиковал заявление Предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия о проведении пасхальных служб несмотря на карантин.

"Ни слова о необходимости оставаться дома. Ни слова о том, что массовые мероприятия запрещены. Ни слова о четких разъяснениях, которые были получены от Национальной полиции, что не должно быть скоплений возле храмов... Мы тоже хотим, чтобы люди молились на Пасху в храмах - но сейчас они должны оставаться дома! Пример Лавры наглядно объясняет - почему", - написал Зоря, культурно умолчав об УПЦ, подходы которой к закрытию церквей не слишком отличаются от МП.

Среди мэров городов, так же как и среди священников, единства в этом вопросе нет.

Пока церкви на Пасху удалось закрыть только мэру Львова Андрею Садовому. Каких "плюшек" он наобещал священникам - неизвестно, но решение о закрытии приняли цивилизованно, путем переговоров.

Другой метод у мэра Днепра Бориса Филатова торговаться не стал, зато пригрозил, что оставит церкви без света, воды и разрешений на реконструкцию, о чем и написал на своей странице в Facebook:

"Кроме штрафов от полиции и уголовных дел, вы получите весь комплекс мероприятий от городской власти, откатанный на "наливайках” и пунктах приема металлолома. Хотите сидеть без воды и света, с заложенными дверями и перекопаными дорогами? Мы вам все это обеспечим. Также ждите отмены документов по земле и каких-либо разрешений на реконструкцию”, - предупредил священников мэр Днепра.

Толерантность до добра не доводит - решил и мэр Киева Виталий Кличко и заявил, что Киево-Печерскую Лавру по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы таки закрывают на карантин из-за почти сотни больных монахов. Но это только одну Лавру на миллионный Киев, город-лидер по заболеваемости коронавирусом!

Большинство же городских голов самостоятельных решений не принимает, а кивает на власть центральную, как вот, например, мэр Черновцов Алексей Каспрук. Буковина тоже в лидерах по количеству инфицированных, но двери церквей здесь открыты повсюду.

"На самом Деле нет никакого официального решения, которым можно было бы закрыть церковь. Церковь работает, распространяются ограничения так, как и на все другие мероприятия", - сказал Каспрук.

При этом городской голова добавил, что с лидерами церквей общаются президент, правительство и власть на местах.

А что же правительство и президент? "Наверху" тоже не принимают решение закрыть церковь. 14 апреля в Офисе президента состоялось очередное совещание относительно противодействия распространению COVID-19 в государстве, где обсудили, в частности, и Пасхальные праздники.

"От нашего поведения на Пасху... будут зависеть дальнейшие сроки карантина. Поэтому, давайте вместе постараемся ради общей цели и будем праздновать Пасху дома", - очередной раз призвал президент.

За месяц карантина эти призывы украинцы слышат ежедневно. Однако несмотря на прогрессирующую эпидемию и низкое самосознание граждан, ни слова о закрытии церквей из уст руководителя государства не прозвучало, хотя всем понятно, что из-за толпы желающих освятить кулич наш карантин затянется минимум еще на несколько недель.

Лояльную позицию Зеленского и большинства городских голов по отношению к церкви легко объяснить политическими мотивами, считают отдельные политологи. Мягкая политика должна принести свои "дивиденды" в голосах верующих уже этой осенью.

Рейтинги "слуг", так же как и рейтинги местных политиков, стремительно падают, а побеждать надо. И здесь пригодится авторитет сельского батюшки или настоятеля, которого не закрыли на карантин, поэтому ссориться с православными, которых в Украине большинство, большим и малым руководителям стратегически крайне невыгодно. Так же на выборах не так важно сколько придет, важно сколько проголосует "За!".