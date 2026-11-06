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06 листопада 2026, 14:35

Земельна схема на $270 тисяч: на Закарпатті викрили групу за участі депутатів

06 листопада 2026, 14:35
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Фото: Прокуратура України
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На Закарпатті правоохоронці викрили організовану групу, яка незаконно оформлювала земельні ділянки поблизу Ужгорода та продавала їх

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За версією слідства, організаторами схеми були двоє депутатів Баранинської сільської ради. До протиправної діяльності вони залучили колишнього підприємця та жінку, яка виконувала їхні доручення.

Упродовж 2024-2026 років учасники групи використовували підроблені архівні документи й довідки, щоб привласнювати земельні ділянки в комерційно привабливих місцях.

Для цього вони знаходили місцевих жителів, яким ще в 1990-х роках сільрада передавала землю, але право власності на неї належно не оформили.

На підставі підроблених документів виготовляли землевпорядну документацію нібито від імені сертифікованого інженера, який не знав про ці дії. У документах зазначали неправдиве розташування ділянок, фактично переносячи їх на дорожчі землі.

Після цього недостовірні відомості вносили до Державного земельного кадастру, а ділянки оформлювали на підставних осіб, ділили, об'єднували та продавали.

Наразі правоохоронці задокументували незаконне оформлення 10 земельних ділянок у селі Великі Лази. Крім того, учасники групи намагалися продати близько трьох гектарів землі на території оглядового майданчика в мікрорайоні Горяни. За цю ділянку просили 270 тисяч доларів.

Під час понад 40 обшуків правоохоронці вилучили земельну документацію, комп'ютерну техніку, готівку та інші докази. Усіх чотирьох ймовірних учасників групи затримали. Одного з депутатів затримали під час спроби втечі.

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави від 1 до 3 млн грн. Прокуратура оскаржила частину рішень щодо розміру застави.

Окремо слідство встановило, що один із депутатів доручив рідному братові забрати зі сховку гроші, ймовірно отримані від незаконного продажу землі, щоб внести за нього заставу в розмірі 3 млн грн.

Після обміну валюти брата депутата затримали. У нього вилучили понад 2,4 млн грн, а ще 54 тисячі доларів знайшли в обмінному пункті. У сховку також виявили готівку та значну кількість земельної документації.

Чотирьом учасникам групи повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та підробленні документів.

Братові одного з організаторів інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі. Суд узяв його під варту з альтернативою застави понад 2,1 млн грн.

Наразі прокуратура звернулася до суду з клопотаннями про арешт майна та повернення земельних ділянок у власність громади й держави.

Нагадаємо, на Волині трьох посадовців засудили за незаконну приватизацію 10 гектарів державної землі в прибережній захисній смузі річки Стир. Для реалізації схеми вони використали персональні дані п’ятьох військовослужбовців – учасників бойових дій.

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