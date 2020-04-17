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17 квітня 2020, 10:52 13

Хворий на коронавірус нацгвардієць з Харкова контактував з більш ніж 80-ма людьми

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17 квітня 2020, 10:52 13
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У Харківській області нацгвардієць, у якого діагностовано COVID-19, контактував з багатьма людьми, яких наразі також перевіряють
Фото: ОДА
У Харківській області нацгвардієць, у якого діагностовано COVID-19, контактував з багатьма людьми, яких наразі також перевіряють

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух підкреслив, що визначити коло контактуючих осіб було досить складно.

"У нас є підтверджені дані в одного нацгвардійця. Він проходить лікування. Визначено, на жаль, велике коло контактних осіб - це понад 80 осіб. Вони зараз всі на самоізоляції та під наглядом лікарів", - сказав віце-губернатор.

Так, в Харківській області станом на 9:00 17 квітня виявлено 56 хворих COVID-19, 16 з яких — за минулу добу.

За останній тиждень в області зареєстровано 5 випадків COVID-19 серед медпрацівників. Інфікування відбулися в 5 стаціонарах міста Харків і трьох лікарнях в районах області.

Серед закладів - міська клінічна лікарня №13, де захворювання виявлено у трьох пацієнтів і двох медичних працівників.

Наразі встановлюється коло осіб, які лікувалися в установі і контактували з медпрацівниками для проведення ПЛР-тестування.

В області також було ухвалено рішення про посилення протиепідемічних заходів у селі Високопілля Валківського району, де зафіксовано випадок смерті від коронавирусної хвороби в області. Напередодні у 11 людей, які контактували з померлою жінкою, були взяті зразки для тестування: 9 з них виявилися позитивними.

"Ми рекомендуємо органам місцевого самоврядування Валківського району закрити межі населеного пункту. Я вважаю, це є необхідною мірою, що обмежить пересування людей. Це те, що дійсно вплине на припинення розповсюдження вірусу в цьому районі", - розповів на нараді ввечері 16 квітня керівник області Олексій Кучер.


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