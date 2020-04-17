Хворий на коронавірус нацгвардієць з Харкова контактував з більш ніж 80-ма людьми
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.
Заступник голови Харківської облдержадміністрації Тарас Пастух підкреслив, що визначити коло контактуючих осіб було досить складно.
"У нас є підтверджені дані в одного нацгвардійця. Він проходить лікування. Визначено, на жаль, велике коло контактних осіб - це понад 80 осіб. Вони зараз всі на самоізоляції та під наглядом лікарів", - сказав віце-губернатор.
Так, в Харківській області станом на 9:00 17 квітня виявлено 56 хворих COVID-19, 16 з яких — за минулу добу.
За останній тиждень в області зареєстровано 5 випадків COVID-19 серед медпрацівників. Інфікування відбулися в 5 стаціонарах міста Харків і трьох лікарнях в районах області.
Серед закладів - міська клінічна лікарня №13, де захворювання виявлено у трьох пацієнтів і двох медичних працівників.
Наразі встановлюється коло осіб, які лікувалися в установі і контактували з медпрацівниками для проведення ПЛР-тестування.
В області також було ухвалено рішення про посилення протиепідемічних заходів у селі Високопілля Валківського району, де зафіксовано випадок смерті від коронавирусної хвороби в області. Напередодні у 11 людей, які контактували з померлою жінкою, були взяті зразки для тестування: 9 з них виявилися позитивними.
"Ми рекомендуємо органам місцевого самоврядування Валківського району закрити межі населеного пункту. Я вважаю, це є необхідною мірою, що обмежить пересування людей. Це те, що дійсно вплине на припинення розповсюдження вірусу в цьому районі", - розповів на нараді ввечері 16 квітня керівник області Олексій Кучер.
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