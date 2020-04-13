У Києво-Печерській лаврі зафіксована друга смерть від COVID-19

COVID-19 виявили також у настоятеля Павла

Києво-Печерська лавра. Фото з відкритих джерел

COVID-19 виявили також у настоятеля Павла

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Українську правду.

12 квітня помер 47-річний чоловік, якого з коронавірусом госпіталізували з Києво-Печерської лаври. Це вже друга смерть від COVID-19 у святині.

"За минулу добу двоє померлих. Це люди з Києво-Печерської лаври. Один – 73-річний, інший – 47-річний. Були госпіталізовані. Обоє перебували у важкому стані. Один був підключений до ЕКМО. Померли в лікарні", - повідомили в КМДА.

13 квітня з Києво-Печерської лаври госпіталізували ще 3 осіб. Таким чином у лікарні загалом перебували 12 осіб з лаври.

Джерела видання серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у настоятеля Павла діагностували коронавірус.

У Києво-Печерській лаврі повідомили, що не володіють інформацією ні про другу смерть, ні про коронавірус у настоятеля Павла. Чоловік, який підняв слухавку у лаврі, повідомив, що вони читали, що настоятеля Павла госпіталізували з легкими симптомами, але з самим настоятелем не спілкувались, тому підтвердили чи спростувати цю інформацію не можуть.

12 квітня помер насельник Києво-Печерської Лаври 73-річний архімандрит Нектарій (в миру – Коваленко Олександр Андрійович). Джерело "Української правди" повідомляло, що архімандрит Нектарій був підключений до апарату штучної вентиляції легень, мав проблеми з легенями близько двох тижнів, однак обидва тести на COVID-19 були негативними.

Настоятель Києво-Печерської лаври митрополит Павло госпіталізований до Олександрівської лікарні. Однак чи виявлено в нього коронавірус, УП не відомо.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що упродовж доби 12 квітня у столиці зафіксували рекордну кількість випадків захворювання на коронавірус – 79 осіб, із них 63 випадки у Києво-Печерський лаврі, двоє людей померли.

У лаврі вже більше 90 підтверджених випадків СOVID-19, святиню закрили на карантин.

13 квітня в Україні лабораторно підтверджено 3102 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, за добу зафіксовано 325 нових випадків. Серед нових зафіксованих випадків – 12 дітей і 85 медпрацівників.

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