Великдень удома: головний рабин Чернівців Мендель Гліценштейн з балкона заспівав з нагоди Песаху

Головний рабин Чернівців Мендель Гліценштейн привітав усіх з Песахом, заспівавши святкову пісню на власному балконі, показавши приклад дотримання правил карантину під час епідемії

Головний рабин Чернівців Мендель Гліценштейн привітав усіх з Песахом, заспівавши святкову пісню на власному балконі, показавши приклад дотримання правил карантину під час епідемії

Про це інформує RegioNews з посиланням на Чернівецьку ОДА. Оскільки дні за єврейським календарем відраховують від заходу Сонця, свято почалося напередодні ввечері - 8 квітня. Свято розпочинається ввечері 15 числа єврейського місяця Нісан (цьогоріч - 8 квітня) і триває 8 днів. Згідно з єврейським календарем Песах триватиме до 16 квітня. Головний рабин Мендель Гліценштейн разом із родиною вітають усіх буковинців зі святом Песаху! #ПесахВдома Дивіться відео у нашому Телеграм-каналі https://t.me/cv_oda Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Середа, 8 квітня 2020 р. Читайте також: Великдень під час карантину: у МВС визначили формат свята

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