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Валерія Ясницька
журналіст
09 квітня 2020, 11:27

Великдень удома: головний рабин Чернівців Мендель Гліценштейн з балкона заспівав з нагоди Песаху

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09 квітня 2020, 11:27
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Головний рабин Чернівців Мендель Гліценштейн привітав усіх з Песахом, заспівавши святкову пісню на власному балконі, показавши приклад дотримання правил карантину під час епідемії
Головний рабин Чернівців Мендель Гліценштейн привітав усіх з Песахом, заспівавши святкову пісню на власному балконі, показавши приклад дотримання правил карантину під час епідемії

Про це інформує RegioNews з посиланням на Чернівецьку ОДА.

Оскільки дні за єврейським календарем відраховують від заходу Сонця, свято почалося напередодні ввечері - 8 квітня. Свято розпочинається ввечері 15 числа єврейського місяця Нісан (цьогоріч - 8 квітня) і триває 8 днів. Згідно з єврейським календарем Песах триватиме до 16 квітня.

Головний рабин Мендель Гліценштейн разом із родиною вітають усіх буковинців зі святом Песаху! #ПесахВдома Дивіться відео у нашому Телеграм-каналі https://t.me/cv_oda

Опубліковано Чернівецька обласна державна адміністрація Середа, 8 квітня 2020 р.

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