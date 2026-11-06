07:36  06 листопада
На Тернопільщині накрили підпільну тютюнову фабрику
11:19  06 листопада
У Києві п'яний водій погрожував дівчині та стріляв із пістолета
12:26  06 листопада
В Одесі військовий у СЗЧ погрожував поліцейським гранатою
UA | RU
UA | RU
06 листопада 2026, 16:21

На Закарпатті агентку угорської спецслужби засудили до 15 років ув’язнення

06 листопада 2026, 16:21
Читайте также на русском языке
Фото: прокуратура Закарпатської області
Читайте также
на русском языке

На Закарпатті 36-річну жительку Берегівського району засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Жінка збирала та передавала представникам угорської спецслужби інформацію про військові об’єкти регіону

Про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області, передає RegioNews .

Жінку та ще одного ймовірного агента затримали у травні 2025 року. Як встановили правоохоронці, їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини.

За матеріалами справи, жінка познайомилася з представником угорської спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Згодом він залучив її до співпраці та передав мобільний телефон із встановленими застосунками для зв’язку.

Спочатку вона мала збирати відомості про військові об’єкти на Закарпатті, зокрема повідомляти про пересування та появу військової техніки, літаків і гелікоптерів у регіоні.

У лютому 2025 року жінка влаштувалася кухаркою до однієї з військових частин на Берегівщині. Отримавши доступ до внутрішньої інформації, вона почала передавати її спільнику, який контактував із представником угорської спецслужби.

За даними обвинувачення, жінка збирала відомості про військовослужбовців, роботу військової частини, організацію харчування, оборонні системи та інші дані. Вона також фотографувала об’єкти й надсилала матеріали. За виконання завдань отримала щонайменше 1000 євро.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану — та призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили вона залишатиметься під вартою без права внесення застави.

Тим часом у суді триває розгляд справи 40-річного колишнього прикордонника з Берегівщини, якого обвинувачують у співпраці з тим самим куратором.

За версією слідства, він збирав і передавав іноземній спецслужбі інформацію про суспільні настрої в регіоні, розміщення військових сил та рівень укомплектованості правоохоронних органів. Від часу затримання чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Угорщина Закарпаття агент рф спецслужби висновок
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
Чотири роки ґвалтував дитину: на Миколаївщині чоловік отримав довічне ув’язнення
06 листопада 2026, 17:26
Смертельна ДТП на Рівненщині: судитимуть 17-річного п’яного водія
06 листопада 2026, 16:58
У Києві рецидивіст обікрав мікроавтобус Mercedes-Benz Vito
06 листопада 2026, 16:46
Українські військові дронами вдарили по укриттях росіян
06 листопада 2026, 16:30
У Києві через ДТП ускладнений рух на Гостомельському шосе
06 листопада 2026, 15:58
На Черкащині уламки російського БпЛА пошкодили 5 житлових будинків
06 листопада 2026, 15:45
Правоохоронці прийшли з обшуками до виконкому Ірпінської міськради
06 листопада 2026, 15:20
Земельна схема на $270 тисяч: на Закарпатті викрили групу за участі депутатів
06 листопада 2026, 14:35
Удар по Донеччині: загинула людина, загорівся будинок
06 листопада 2026, 14:25
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Всі публікації »
Віктор Таран
Валерій Пекар
Віталій Шабунін
Всі блоги »