На Закарпатті агентку угорської спецслужби засудили до 15 років ув’язнення

Фото: прокуратура Закарпатської області

На Закарпатті 36-річну жительку Берегівського району засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду. Жінка збирала та передавала представникам угорської спецслужби інформацію про військові об’єкти регіону

Про це повідомили у прокуратурі Закарпатської області, передає RegioNews .

Жінку та ще одного ймовірного агента затримали у травні 2025 року. Як встановили правоохоронці, їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини.

За матеріалами справи, жінка познайомилася з представником угорської спецслужби ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Згодом він залучив її до співпраці та передав мобільний телефон із встановленими застосунками для зв’язку.

Спочатку вона мала збирати відомості про військові об’єкти на Закарпатті, зокрема повідомляти про пересування та появу військової техніки, літаків і гелікоптерів у регіоні.

У лютому 2025 року жінка влаштувалася кухаркою до однієї з військових частин на Берегівщині. Отримавши доступ до внутрішньої інформації, вона почала передавати її спільнику, який контактував із представником угорської спецслужби.

За даними обвинувачення, жінка збирала відомості про військовослужбовців, роботу військової частини, організацію харчування, оборонні системи та інші дані. Вона також фотографувала об’єкти й надсилала матеріали. За виконання завдань отримала щонайменше 1000 євро.

Суд визнав жінку винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану — та призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили вона залишатиметься під вартою без права внесення застави.

Тим часом у суді триває розгляд справи 40-річного колишнього прикордонника з Берегівщини, якого обвинувачують у співпраці з тим самим куратором.

За версією слідства, він збирав і передавав іноземній спецслужбі інформацію про суспільні настрої в регіоні, розміщення військових сил та рівень укомплектованості правоохоронних органів. Від часу затримання чоловік перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.