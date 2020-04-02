Для однієї з дочок брата хворого на коронавірус монаха не вистачило тесту на COVID-19, а дезінфекцію монастиря рівненські епідеміологи розпочали з селфі на фоні церков

Фото: РІВНЕ. Голос церкви

Для однієї з дочок брата хворого на коронавірус монаха не вистачило тесту на COVID-19, а дезінфекцію монастиря рівненські епідеміологи розпочали з селфі на фоні церков

Про це йдеться на Facebook сторінці РІВНЕ.Голос церкви, пише RegioNews.

У Рівненській єпархії УПЦ на коронавірус захворів ієромонах. Він спілкувався з своїм братом, якй повернувся з Італії.Ще 22 березня монах покинув монастир, бо відчув, що захворів. Чернець звернувся до сімейного лікаря за допомогою тому що почував себе погано, мав високу температуру, кашель та нежить. Після огляду медиком, він своїм авто поїхав у лікарню, де зробили експрес- тест, який і показав наявність короновірусу.

Родичі розповідають , що на швидку допомогу телефонували ще 22 березня, бо вже тоді чернець нездужав, одна виклик лікарі проігнорували.

Нині монах Калістрат почуває себе погано, у нього ознаки перебігу важкої пневмонії.

У Рівненській єпархії УПЦ на кроновірус захворів ієромонах. Хворобу встановили , провівши експрес –тест у Рівненській... Опубліковано РІВНЕ. Голос Церкви. Четвер, 2 квітня 2020 р.

Сьогодні, 2 квітня у будинку ієромонаха Калістрата санепідеміологічна служба міста Рівного зробила обробку житла, в якому проживав монах зі своєю матір’ю. Дезинфікували не лише приміщення, а й усі особисті та побутові речі.

Ближче до обіду, розповідає дружина брата монаха, приїхали лікарі та відібрали зразки крові для виявлення короновірусу. Так як отець Калістрат мав безпосередній контакт з родиною брата, що повернувся нещодавно з Італії, то тест провели і для його дружини, і двох дітей, а от середній доньці новітнього методу діагностики не вистачило.

"Про те, що потрібно шість тестів знали ще вчора у штабі швидкого реагування, і у лікарні, і органи місцевого самоврядування, - коментує дружина брата, - Однак сьогодні моїй чотирирічній доньці тест не зробили через його відсутність".

Згодом бригада епідеміологів для дезінфекції з’явилась і у Дерманському жіночому монастирі, де ніс послух ієромонах Калістрат. За розповідями черниць, свою роботу медики розпочали із селфі на фоні монастирських церков.