На Рівненщині не вистачило тестів для родини хворого на коронавірус монаха
Про це йдеться на Facebook сторінці РІВНЕ.Голос церкви, пише RegioNews.
У Рівненській єпархії УПЦ на коронавірус захворів ієромонах. Він спілкувався з своїм братом, якй повернувся з Італії.Ще 22 березня монах покинув монастир, бо відчув, що захворів. Чернець звернувся до сімейного лікаря за допомогою тому що почував себе погано, мав високу температуру, кашель та нежить. Після огляду медиком, він своїм авто поїхав у лікарню, де зробили експрес- тест, який і показав наявність короновірусу.
Родичі розповідають , що на швидку допомогу телефонували ще 22 березня, бо вже тоді чернець нездужав, одна виклик лікарі проігнорували.
Нині монах Калістрат почуває себе погано, у нього ознаки перебігу важкої пневмонії.
У Рівненській єпархії УПЦ на кроновірус захворів ієромонах. Хворобу встановили , провівши експрес –тест у Рівненській...Опубліковано РІВНЕ. Голос Церкви. Четвер, 2 квітня 2020 р.
Сьогодні, 2 квітня у будинку ієромонаха Калістрата санепідеміологічна служба міста Рівного зробила обробку житла, в якому проживав монах зі своєю матір’ю. Дезинфікували не лише приміщення, а й усі особисті та побутові речі.
Ближче до обіду, розповідає дружина брата монаха, приїхали лікарі та відібрали зразки крові для виявлення короновірусу. Так як отець Калістрат мав безпосередній контакт з родиною брата, що повернувся нещодавно з Італії, то тест провели і для його дружини, і двох дітей, а от середній доньці новітнього методу діагностики не вистачило.
"Про те, що потрібно шість тестів знали ще вчора у штабі швидкого реагування, і у лікарні, і органи місцевого самоврядування, - коментує дружина брата, - Однак сьогодні моїй чотирирічній доньці тест не зробили через його відсутність".
Згодом бригада епідеміологів для дезінфекції з’явилась і у Дерманському жіночому монастирі, де ніс послух ієромонах Калістрат. За розповідями черниць, свою роботу медики розпочали із селфі на фоні монастирських церков.
Рівненські епідеміологи провели дезінфекцію у Дерманському Свято-Троїцькому жіночому монастирі , обробили і будинок...Опубліковано РІВНЕ. Голос Церкви. Четвер, 2 квітня 2020 р.
- 18:40 02 квітня За порушення карантину поліція відкрила 35 кримінальних проваджень
- 18:40 02 квітня У Львові на 3D-принтері друкують захисні маски для лікарів
- 18:38 02 квітня На Рівненщині не вистачило тестів для родини хворого на коронавірус монаха
- 18:31 02 квітня У Луганській області затримали проросійського бойовика
- 18:22 02 квітня Коронавірус на Херсонщині: після смерті медсестри довелося ізолювати 100 медиків
- 17:58 02 квітня Карантин і рейтинги партій: з'явилися свіжі дані
- 09:08 02 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів