Українські військові дронами вдарили по укриттях росіян
Українські військові показали свіжі кадри з фронту. Дрони успішно вдарили по автівкам та укриттях росіян
Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.
На відео можна побачити роботу підрозділу "Prime" 5 прикордонного загону продовжують результативно уражати ворожі цілі. Прикордонники на Північно-Слобожанському напрямку успішно атакували 12 автомобілів, 2 квадроцикли противника, мотоцикліст та численні ворожі укриття.
Нагадаємо, раніше у тимчасово окупованому Криму спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" знищив російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" вартістю близько 15 мільйонів доларів.
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