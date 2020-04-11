Завтра у Львові римо-католики не освячуватимуть паски

Завтра, 12 квітня, коли католики святкуватимуть Великдень, всі римо-католицькі храми Львова будуть відкриті тільки для священиків, а освячення пасок в храмах не проводитиметься

Завтра, 12 квітня, коли католики святкуватимуть Великдень, всі римо-католицькі храми Львова будуть відкриті тільки для священиків, а освячення пасок в храмах не проводитиметься

Рішення церковного керівництва оприлюднив сьогодні у своєму відеозверненні на Facebook міський голова Львова Андрій Садовий. Рішення про закриті для прихожан храми прийняли у зв’язку з карантином через коронавірус. "Цієї неділі всі римо-католицькі храми Львова будуть відкриті тільки для священників, для вірян вони будуть закриті, але ви можете побачити богослужіння через соцмережі, по телебаченню. Також католики прийняли дуже серйозне рішення: освячення пасок не буде. Кожен може вдома це зробити, освятивши свяченою водою", — сказав Садовий. Також мер Львова 10 квітня в ефірі телеканалу Україна 24 повідомив, що всіх священників у Львові протестують на коронавірус. Садовий уточнив, що експрес-тестування священників планують почати вже з 11 квітня. "Ми з кожним днем тільки збільшуємо кількість людей, яких ми тестуємо. Це, в першу чергу ті, хто контактує з людьми. Це люди, які працюють в супермаркетах на касі, медичні працівники, соціальні працівники, водії, співробітники силових органів. Якщо виявляємо позитивний результат експрес-тестування, автоматично йде ПЛР-тестування, яке дає більш точний результат … Ми навіть священникам почнемо з завтрашнього дня проводити експрес-тести", — розповів Андрій Садовий. Про найважливіше у Львові за тиждень Доплати для медиків, свято VS карантин, та мудре рішення Владики Мокшицького. А також чим живе Львів окрім карантину. Дивіться і поширюйте відео Бережіть себе та рідних!) Опубліковано Андрій Садовий Субота, 11 квітня 2020 р. Читайте також: Очільник УГКЦ закликав не приходити на Великдень до церкви Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється)

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