У Києві рецидивіст обікрав мікроавтобус Mercedes-Benz Vito

Фото: поліція Києва

У Дніпровському районі Києва 49-річний чоловік викрав електроінструменти з мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Поліцейські повідомили йому про підозру. Раніше киянин уже був судимий за майнові злочини

Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, чоловік за допомогою викрутки зламав замок мікроавтобуса та викрав із салону електроінструменти.

Під час обшуку квартири підозрюваного поліцейські виявили кілька наборів інструментів. Серед них були й ті, що належали власнику мікроавтобуса.

Наразі правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до інших аналогічних злочинів.

Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.