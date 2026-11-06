У Києві рецидивіст обікрав мікроавтобус Mercedes-Benz Vito
У Дніпровському районі Києва 49-річний чоловік викрав електроінструменти з мікроавтобуса Mercedes-Benz Vito. Поліцейські повідомили йому про підозру. Раніше киянин уже був судимий за майнові злочини
Про це повідомили у поліції Києва, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, чоловік за допомогою викрутки зламав замок мікроавтобуса та викрав із салону електроінструменти.
Під час обшуку квартири підозрюваного поліцейські виявили кілька наборів інструментів. Серед них були й ті, що належали власнику мікроавтобуса.
Наразі правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до інших аналогічних злочинів.
Нагадаємо, що у Миколаєві судили чоловіка за крадіжку з магазину "Аврора". Чоловік вкрав 13 шоколадок на суму 1 772 гривень. Продавчиня помітила крадіжку, побігла за ним, вимагала повернути товар. Однак чоловік почав тікати.