"Не допоможе й Господь Бог” - очільник Дніпра пригрозив священнослужителям-порушникам

Голова Дніпровської міської ради Борис Філатов емоційно нагадав священнослужителям про відповідальність за недотримання карантину

Фото: Дніпровська міськрада

Голова Дніпровської міської ради Борис Філатов емоційно нагадав священнослужителям про відповідальність за недотримання карантину

Допис опублікував на особистій Facebook-сторінці, інформують RegioNews.

"Крім штрафів від поліції і кримінальних справ, ви отримаєте весь комплекс заходів від міської влади, відкатаний на "наливайках” і пунктах прийому металобрухту. Хочете сидіти без води і світла, з закладеними дверима і перекопаними дорогами? Ми вам все це забезпечимо. Також чекайте скасування документів по землі і будь-яких дозволів на реконструкцію”, - написав Борис Філатов.

Додав, що написати допис його спонукала прес-служба. Як очільник міста, Філатов повинен був нагадати містянам про необхідність у великодню ніч дотримуватися режиму самоізоляції. У його порушенні Борис Філатов вбачає вину священнослужителів, які не проводять зі своїми парафіянами просвітницької роботи й продовжують правити службу у церквах і храмах, тим самим наражаючи людей на небезпеку інфікуватися коронавірусом.

Борис Філатов зауважив, що намагався домовитися із священнослужителями про дотримання карантину під час зустрічі 9 квітня. Але тоді, на думку очільника міста, його почули та зрозуміли не всі.

Закінчив свій допис мер міста емоційно: пообіцяв порушникам карантину проблеми із законом та запевнив, що уникнути відповідальності їм "не допоможе й Господь Бог”.

Нагадаємо, що і у столиці України не всі релігійні установи дотримувалися карантинних обмежень. Так, не закрилася для вірян Києво-Печерська Лавра, у якій виявили вже 90 випадків інфікування COVID-19.

Як писали RegioNews раніше, намісник Свято-Троіцького Іонинського монастиря, який розташований в ботанічному саду Києва, єпископ УПЦ МП Іона захворів на COVID-19 і перебуває під наглядом лікарів.