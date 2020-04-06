Тернопільщина: помер 57-річний священник, який був першим інфікованим COVID-19 в області

Це третій летальний випадок на Тернопільщині

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Це третій летальний випадок на Тернопільщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священник, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус.

Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер.

НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЩЕ ОДИН ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК ВІД COVID-19 Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священик, у... Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Неділя, 5 квітня 2020 р.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що померлого священника звали Олег Вінницький.

"Не знаючи про те, що він вже інфікований, отець Олег проводив релігійні обряди, бував на похоронах, спілкувався з вірянами. Загалом до встановлення діагнозу він встиг поспілкуватись з біля 500 людьми", - пише Геращенко.

Сьогодні вранці помер священик Олег Вінницкий, який був першим зафіксованим хворим на COVID-19 на Тернопільщині. Йому... Опубліковано Антоном Геращенком Неділя, 5 квітня 2020 р.

Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей. 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.

У Тернопільській області виявлено 160 хворих COVID-19.

106 – жителі Монастириського району (1 – летальний)

18 – жителі Заліщицького району (1– летальний)

13 – жителі Козівського району (1 – летальний)

8 – жителі міста Тернополя

7 – жителі Кременецького району

3 – жителі Бучацького району

3 – жителі Підгаєцького району

1 – житель Тернопільського району

1 – житель Бережанського району

В Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.

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