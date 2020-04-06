Тернопільщина: помер 57-річний священник, який був першим інфікованим COVID-19 в області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священник, у якого першим на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус.
Чоловік проходив лікування в Тернопільській лікарні швидкої допомоги. В останні дні його стан погіршився. Пацієнта підключили до апарату штучної вентиляції легень.
Врятувати чоловіка не вдалося. Сьогодні вранці він помер.
НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ ЩЕ ОДИН ЛЕТАЛЬНИЙ ВИПАДОК ВІД COVID-19 Помер чоловік 57 років з міста Заліщики. Це священик, у...Опубліковано Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом Неділя, 5 квітня 2020 р.
Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці у Facebook повідомив, що померлого священника звали Олег Вінницький.
"Не знаючи про те, що він вже інфікований, отець Олег проводив релігійні обряди, бував на похоронах, спілкувався з вірянами. Загалом до встановлення діагнозу він встиг поспілкуватись з біля 500 людьми", - пише Геращенко.
Сьогодні вранці помер священик Олег Вінницкий, який був першим зафіксованим хворим на COVID-19 на Тернопільщині. Йому...Опубліковано Антоном Геращенком Неділя, 5 квітня 2020 р.
Загалом від початку епідемії коронавірусу на Тернопільщині померло 3 людей. 68-річний житель Монастириського району, 57-річна жителька Козівського району та 57-річний житель міста Заліщики.
У Тернопільській області виявлено 160 хворих COVID-19.
106 – жителі Монастириського району (1 – летальний)
18 – жителі Заліщицького району (1– летальний)
13 – жителі Козівського району (1 – летальний)
8 – жителі міста Тернополя
7 – жителі Кременецького району
3 – жителі Бучацького району
3 – жителі Підгаєцького району
1 – житель Тернопільського району
1 – житель Бережанського району
В Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків.
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