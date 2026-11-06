Удар по Донеччині: загинула людина, загорівся будинок

Фото: ДСНС

6 листопада росіяни атакували Донецьку область. На жаль, є жертва

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

У Краматорську внаслідок атаки російського дрона загинула жінка. Відомо, що в місті внаслідок обстрілу загорілось авто, а також сталась пожежа у квартирі на третьому поверсі.

У Слов'янську внаслідок російської атаки загорілась господарську споруда.

"В обох випадках рятувальники локалізували пожежі. Через загрозу повторних обстрілів ліквідацію довелося призупиняти", - кажуть рятувальники.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по приватному житловому будинку в Путивльській громаді на Сумщині. Рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка. На жаль, загинула жінка.