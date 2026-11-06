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06 листопада 2026, 15:45

На Черкащині уламки російського БпЛА пошкодили 5 житлових будинків

06 листопада 2026, 15:45
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Фото: поліція Черкаської області
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У Корсунь-Шевченківській громаді на Черкащині внаслідок російської атаки пошкоджені п’ять житлових будинків і господарські споруди. Також обірвана лінія електропередач

Про це повідомили у поліції Черкаської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, руйнування спричинили уламки безпілотника та вибухова хвиля.

Медики оглянули на місці 62-річну жінку. Від госпіталізації вона відмовилася.

На місці працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки.

Поліцейські обстежують територію, документують пошкодження, збирають речові докази та фіксують наслідки російської атаки.

Обстеження триває.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по приватному житловому будинку в Путивльській громаді на Сумщині. Рятувальники деблокували з-під завалів чоловіка. На жаль, загинула жінка.

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