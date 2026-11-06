У Києві через ДТП ускладнений рух на Гостомельському шосе
У Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на Гостомельському шосе в обох напрямках
Про це повідомили у патрульній поліції Києва, передає RegioNews.
"У зв'язку з ДТП на Гостомельському шосе, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", - повідомили у поліції.
На місці аварії патрульні забезпечують безпеку та регулюють дорожній рух.
Водіїв закликають враховувати ситуацію під час планування маршрутів.
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