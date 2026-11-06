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06 листопада 2026, 15:58

У Києві через ДТП ускладнений рух на Гостомельському шосе

06 листопада 2026, 15:58
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Києві через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на Гостомельському шосе в обох напрямках

Про це повідомили у патрульній поліції Києва, передає RegioNews.

"У зв'язку з ДТП на Гостомельському шосе, рух транспорту ускладнений в обох напрямках", - повідомили у поліції.

На місці аварії патрульні забезпечують безпеку та регулюють дорожній рух.

Водіїв закликають враховувати ситуацію під час планування маршрутів.

Нагадаємо, вранці 5 листопада поблизу Львова водій мікроавтобуса збив пішохода. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

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