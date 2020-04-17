Влада планує регулярно тестувати лікарів, що працюють з хворими COVID-19
Про це під час брифінгу 17 квітня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, таке рішення прийняте через різке зростання хворих коронавірусом медичних працівників.
"У зв'язку із суттєвим збільшенням кількості захворівших медичних працівників, ми розглядаємо можливість проведення тестування раз на 5 днів всім медичним працівникам, які працюють з COVID-19", – сказав він.
За його словами, алгоритм тестування медиків буде таким же, як і при тестуванні інших громадян.
"При появі відповідних симптомів захворювання на коронавірус – температура і сухий кашель та решта, медичному працівнику робиться тест на коронавірус", – повідомив Степанов.
Він додав, що кількість інфікованих зростає, і закликав українців на Великдень залишатися вдома.
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Нагадаємо, 17 квітня в Україні зафіксовано 4662 випадки коронавірусу COVID-19, упродовж доби виявили 501 новий випадок захворювання.
На території Чернівецької області зареєстрували 96 нових випадків коронавірусу. Загалом в області 758 людей захворіли на коронавірус.
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