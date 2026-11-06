Правоохоронці прийшли з обшуками до виконкому Ірпінської міськради

Фото: Ірпінська міська рада

Про це йдеться в офіційному повідомленні Ірпінської міської ради, передає RegioNews .

У міськраді повідомили, що надали всі документи, необхідні для розслідування, а жоден працівник виконкому не фігурує у провадженні в будь-якому процесуальному статусі.

За інформацією міськради, документи правоохоронцям передало управління забезпечення діяльності ради, інформаційної політики та цифрового розвитку. У повідомленні наголошують, що надали всі без винятку матеріали, необхідні для проведення неупередженого слідства.

Також у міській раді заявили, що її працівники не мають процесуального статусу в цьому провадженні. Виконавчий комітет, за повідомленням, сприяє правоохоронцям у проведенні слідчих дій.

У 2025 році після того, як Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень мера Олександра Маркушина, Анжела Макєєва стала в.о. мера міста.

Нагадаємо, що 29 липня 2025 року, Ірпінська міська рада проголосувала за дострокове припинення повноважень міського голови Олександра Маркушина. Рішення підтримала більшість депутатів. Сам Маркушин назвав відсторонення з посади "окупацією" Ірпеня.

24 січня Печерський суд Києва відправив мера Ірпеня під варту з можливістю внести заставу 30 мільйонів гривень. Справа пов'язана із виїздом посадовця за кордон, де він перебував із 24 по 30 серпня 2024 року. За даними правоохоронців, він нібито їхав побачити сина, а не за допомогою військовим.

Сам Олександр Маркушин підкреслив, що він їхав лише на кілька днів з дозволу КОВА та привіз дрони військовим.

За його словами, обласна поліція дивилась на цю справу кілька місяців, а потім ДБР "намалювала" йому підозру. На думку Маркушина, це замовна справа. Він також додав, що він - єдиний опікун свого сина, оскільки його дружина померла через місяць після пологів.

На початку лютого суд змінив запобіжний захід меру Ірпеня. Його помістили під домашній арешт.

У березні Апеляційний суд Києва продовжив цілодобовий домашній арешт мера Ірпеня Олександра Маркушина до 23 квітня.

У квітня посадовцю змінили цілодобовий домашній арешт на нічний.