Замість 12 годин – лише 2-3: уряд відновлює аеромедичну евакуацію

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Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Кабінет Міністрів затвердив відповідний порядок, який дозволить перевозити хворих і постраждалих між лікарнями, а також доправляти їх на лікування за кордон.

Аеромедичну евакуацію застосовуватимуть у випадках, коли наземне транспортування є надто тривалим, ускладненим або може становити загрозу для здоров'я пацієнта.

Очікується, що повітряне перевезення суттєво скоротить час у дорозі. Наприклад, транспортування пацієнтів із Харкова чи Вінниці до евакуаційного хабу в польському Жешуві автомобілем може тривати щонайменше 12 годин, тоді як літаком – лише 2-3 години.

Повітряні судна ДСНС зможуть перетинати державний кордон і доставляти пацієнтів безпосередньо до закордонних евакуаційних хабів, зокрема в межах програми Medevac Ukraine. Механізм планують запустити до кінця 2026 року.

Крім того, новий порядок передбачає транспортування донорських органів для трансплантації. Авіацію використовуватимуть, якщо перевезення серця наземним транспортом триває понад дві години, а печінки або легень – понад п'ять годин.

Координуватиме евакуацію Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ. ДСНС надаватиме повітряні судна й екіпажі, а також оцінюватиме можливість виконання польотів з урахуванням безпекових і погодних умов.

Як відомо, в Україні аеромедичну евакуацію запустили у 2021 році, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії її припинили через заборону польотів цивільної авіації у лютому 2022 року.