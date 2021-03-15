Лінія розколу: як помститься Дубінський за своє виключення з партії Зеленського

Банковій навряд чи вдасться запобігти розпаду осередку «Слуги народу» у столичному регіоні, а це свою чергою переверне з ніг на голову нинішню ситуацію у Київській облраді та відкриє дорогу для реваншу «За майбутнє»

Банковій навряд чи вдасться запобігти розпаду осередку «Слуги народу» у столичному регіоні, а це свою чергою переверне з ніг на голову нинішню ситуацію у Київській облраді та відкриє дорогу для реваншу «За майбутнє»

Як ми вже писали, новий сезон "Слуги народу" розпочався дуже гучно, особливо зважаючи на купу нинішніх відцентрових тенденцій в президентській партії, яка таки спромоглася провести свій великий з’їзд минулого вікенду. Загалом зібрання "слуг" пройшло чинно-благородно: партійці затвердили нову доктрину "СН" та нову вертикаль управління у вигляді партійної Політради й Національної ради громад. А, головне, була продемонстрована єдність партії із Володимиром Зеленським, який під час свого виступу на з’їзді оголосив про поступове очищення команди від "засланих козачків" і випадкових людей.

Втім, цей форум партії влади виявився лише прелюдією подальшого скандалу, пов’язаного з одним із тих, саме від кого "поступово очищуються". А саме: з нардепом і тепер вже екс-"слугою народу" у всіх можливих вимірах Олександром Дубінським, окрім, звісно, назви міжфракційного депутатського об’єднання "Дубина - слуга українського народу", котре той віднедавна очолює задля формування своєрідної бази для подальшого розколу парламентської фракції "СН". Однак, схоже на те, що тренування такого розкольництва буде спочатку проведене Дубінським не в стінах Верховної Ради, а на рівні дещо нижчому – у Київській обласній раді. Тим більше, свій casus belli для цього він вже отримав сповна та безпосередньо з рук вищого керівництва партії "Слуга народу".

Скандальні перипетії

З того моменту, як американський Мінфін ввів санкції проти Дубінського за приєднання до позафракційного нардепа Андрія Деркача "для скоординованого поширення та пропаганди оманливих і необґрунтованих звинувачень щодо політичного кандидата з США" (тобто нового господаря Білого дому Джо Байдена), пройшло вже понад два місяці. Але, окрім виставлення за двері парламентської фракції "СН" опального нардепа з близького оточення олігарха Ігоря Коломойського, партійні боси нічого більше, по суті, не зробили. Дубінський продовжував очолювати київський обласний партосередок "Слуги народу", зберігаючи величезний вплив на депутатський корпус і керівництво Київської облради.

Власне, у суботу, 13 березня, на партійному з’їзді питання Дубінського також жодним чином не порушувалося, що дозволило йому як головному партійцю Київщини автоматично увійти до Національної ради громад "СН". Але наступного дня, схаменувшись, була проведена екстрена обласна партконференція, на якій Дубінського за його відсутності зняли з посади очільника обласного партосередку, обравши замість нього "зеленого" нардепа Андрія Мотовиловця, особливо близького до чинного заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка. Натомість Дубінський із таким розвитком подій не змирився та спробував контратакувати.

Спочатку він заявив про невизнання результатів засідання, на якому його скинули, та назвав його "шахрайством аферистів з Банкової". Потім провів альтернативну конференцію, яка, звісно, висловила Дубінському повну довіру та засудила "шахрайську схему використання аферістами змін до статуту партії". І, зрештою, поставив справжній ультиматум безпосередньо Володимиру Зеленському: "Ви дійсно дали добро для шахрайської зачистки Київської обласної організації партії "Слуга народу" від тих, за кого голосували виборці на місцевих виборах? Це принципове питання не від мене, а від виборців. Це вони повинні знати, чи є президент тим, за кого вони голосували, або він підло і підступно їх обдурив. Я, від імені тих, хто ставив це питання, даю президенту 24 години на відповідь. Думай-Те, Володимир Олександрович".

Але не минуло і доби, як відповідь не забарилася. Йдеться, безумовно, не про якусь реакцію від самого Зеленського – з цим упорався глава "СН" Олександр Корнієнко. Він видав розпорядження про виключення Дубінського із членів партії "Слуга народу" за порушення статуту та непокору керівним органам партії. Та ще раз підтвердив, що новим керівником партійців Київщини є нардеп Мотовиловець. А журналістам Корнієнко заявив, що тепер зелений колір, від якого Дубінський хотів позбутися, більше не тяжіє над ним, тож він може вибирати інші кольори: "Ми йому відкрили шлях у велику чи малу політику, як він уже вирішить. Є й фіолетові, і червоні круглі кольори".

Варіанти помсти Дубінського

Але дана скандальна історія на цьому явно не завершується, а, скоріше, лише розпочинається, адже сам вигнанець чітко дав зрозуміти, вже особливо не добираючи слова, що планує обов’язково помститися за свою образу. І тут ми переходимо до найголовнішого – до наслідків. Причому якщо в плані мінімізації лінії розколу Дубінським парламентської фракції "СН" Офіс президента ще якось може впоратись, то Банковій навряд чи вдасться запобігти розпаду осередку "Слуги народу" у столичному регіоні. А це у свою чергу переверне з ніг на голову нинішню ситуацію у Київській облраді та відкриє дорогу для реваншу "За майбутнє".

Нагадаємо, що обрання тамтешнього голови облради у листопаді 2020 року перетворилося у справжнісіньку драму, до того ж у кілька актів, коли від початку лише одного голосу не вистачило для перемоги в обласній спікеріаді амбіційному "замайбутнівцю" Ярославу Москаленку. Тоді після низки протестних демаршів фракцій, силових сутичок депутатів з примусовим тестуванням на COVID-19 та протиприроднього єднання ідеологічно чужих між собою "СН", "Батьківщини" та ОПЗЖ Дубінському і компанії вдалося всадити в спікерське крісло тодішнього першого заступника голови Київської ОДА Олександра Склярова.

Останні ж події у партосередку "слуг" Київщини точно вселяють Москаленку надії реваншувати, бо для вигідного йому перевороту в облраді не вистачає якоїсь парочки голосів, котрі йому наразі легко може надати Дубінський. Адже на нього із 22 чинних депутатів обласної "зеленої" фракції орієнтується більше половини, а п’ятеро з них – нещодавно його депутатські помічники-консультанти Станіслав Семергей і Денис Січевий та співробітники телеканалу "1+1" Марія Кисельова, Ігор Колтунов і Володимир Тимофійчук - взагалі безпосередньо.

Між іншим, за інсайдерськими даними RegioNews, саме ця вищезгадана п’ятірка стане основою депутатського об’єднання "Дубина" в Київській облраді (певна промоція їхнім шефом вже зроблена – останніми днями він активно рекламує новий youtube-канал "Дубина.ТБ", який зробили, як висловився сам Дубінський, "колишні колеги з "плюсів", а нині депутати Київської облради"). І такий розкол у обласній фракції "Слуги народу" не лише спричинить втрату президентською партією крісла голови ключової облради, а й призведе до подальшого переформатування керівництва Київської ОДА, якою нині керує Василь Володін.