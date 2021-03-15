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15 березня 2021, 12:48 10

Дубінського виключили з партії "Слуга народу"

15 березня 2021, 12:48 10
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Причиною цього стало порушення статуту та непокору керівним органам партії
Причиною цього стало порушення статуту та непокору керівним органам партії
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Народного депутата Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу". Причиною цього стало порушення статуту та непокора керівним органам партії.

Про це йдеться в розпорядженні голови партії Олександра Корнієнка, повідомляє RegioNews з посиланням на прес-службу СН.

Наголошується, що Дубінський 14 березня за власною ініціативою провів "захід", де прийняли рішення про переобрання голови та членів політичної ради Київської обласної організації.

"Однак розгляд питання про обрання голови структурного утворення партії "Слуги народу" неможливий без попереднього затвердження головою партії та погодження головами політради та національної ради громад... Такими своїми діями Олександр Дубінський грубо порушив вимоги статуту", - повідомили в партії.

Також у "СН" додали, що дії Дубінського дискредитують партію "Слуга народу". Він може оскаржити рішення на наступному з'їзді партії.

"Якщо людина не член партії, на неї не поширюється партійний статус. Треба якимось правилами партійними служити. Він хотів приймати якісь рішення неузгоджені. Ми йому відкрили шлях. Зелений колір не тяжіє над паном Дубінський", - пояснив рішення партії Корнієнко на брифінгу.

Він додав, що Дубінський залишається заступником голови фінансового комітету Верховної Ради.

Нагадаємо, ввечері 13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав розпорядження про скликання конференції на вимогу членів місцевої організації у Київській області.

14 березня Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”.

Україна партїї Слуга народа нардеп Олександр Дубінський

 
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