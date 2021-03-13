Зеленський заявив про очищення "Слуги народу" від випадкових людей

Президент вважає, що потрібен виважений підхід до політики та державного управління

Президент вважає, що потрібен виважений підхід до політики та державного управління

Фото: censor.net

На думку президента України Володимира Зеленського, партія "Слуга народу" поступово очищає свою команду від "засланих козачків" і випадкових людей.

Як передає RegioNews, про це Зеленський заявив під час виступу на з'їзді партії "Слуга народу".

Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків і випадкових людей, є й такі, які якимось чином потрапили. Ми готові рухатися далі. Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не усвідомив різницю між справжньою думкою народу і своїм Facebook-бульбашкою, або ґвалтом деяких журналістів та анонімних телеграм-каналів про "всьо пропало", краще, будь-ласка, встаньте і підіть зараз", - заявив він.

Він також додав, що вимагає від "Слуги народу" бути постійно на передовій змін і зосередитися на важливих законопроєктах.

Повинні думати на кілька кроків вперед... Партія повинна бути джерелом ініціатив і реформ", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" збереться на з'їзд вже в ці вихідні: планують серйозні зміни. З’їзд партії відбудеться 13 березня у Києві.

Також лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко допускає участь президента Володимира Зеленського в з'їзді партії.

Також у партії заявляли, що на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії. З'їзд має намір розглянути партійну доктрину.