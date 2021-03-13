10:26  13 березня
Антирекорд в цьому році: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч хворих COVID-19
12:42  13 березня
Курорт "Буковель" відкриють лише в кінці березня
10:02  13 березня
Доба в ООС: 14 порушень, загинув український військовослужбовець
UA | RU
UA | RU
13 березня 2021, 11:44 50

Зеленський заявив про очищення "Слуги народу" від випадкових людей

13 березня 2021, 11:44 50
Читайте также на русском языке
Президент вважає, що потрібен виважений підхід до політики та державного управління
Президент вважає, що потрібен виважений підхід до політики та державного управління
Фото: censor.net
Читайте также
на русском языке

На думку президента України Володимира Зеленського, партія "Слуга народу" поступово очищає свою команду від "засланих козачків" і випадкових людей.

Як передає RegioNews, про це Зеленський заявив під час виступу на з'їзді партії "Слуга народу".

Ми поступово очищаємо команду від засланих козачків і випадкових людей, є й такі, які якимось чином потрапили. Ми готові рухатися далі. Якщо в цьому залі є ті, хто готовий опустити руки або досі не усвідомив різницю між справжньою думкою народу і своїм Facebook-бульбашкою, або ґвалтом деяких журналістів та анонімних телеграм-каналів про "всьо пропало", краще, будь-ласка, встаньте і підіть зараз", - заявив він.

Він також додав, що вимагає від "Слуги народу" бути постійно на передовій змін і зосередитися на важливих законопроєктах.

Повинні думати на кілька кроків вперед... Партія повинна бути джерелом ініціатив і реформ", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Слуга народу" збереться на з'їзд вже в ці вихідні: планують серйозні зміни. З’їзд партії відбудеться 13 березня у Києві.

Також лідер "Слуги народу" Олександр Корнієнко допускає участь президента Володимира Зеленського в з'їзді партії.

Також у партії заявляли, що на з'їзді 13 березня запровадять нову організаційну структуру партії. З'їзд має намір розглянути партійну доктрину.

партія фракція Слуга народа президент Володимир Зеленський

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Вгамований бунтар: черкаський мер Бондаренко почав нову каденцію з примирення
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram