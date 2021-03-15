Корнієнко прокоментував скандал зі зняттям Дубінського у Київській облорганізації "слуг"

Глава партії називає це піаром, на який мають право всі політики

Глава партії називає це піаром, на який мають право всі політики

Фото: sluga-narodu.com

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що позиція народного депутата Олександра Дубінського, з якого зняли повноваження голови Київської обласної організації "Слуги народу", ніякого відношення до юридичних складових не має.

Як передає RegioNews, про це Корнієнко повідомив PavlovskyNews.

Позиція Олександра Дубінського ніякого відношення до юридичних складовим не має", - зазначив Олександр Корнієнко прокоментувавши скандал зі зміною голови Київського обласного осередку СН.

Голова партії додав, що вже найближчим часом з'являться новини по Дубінському, але зараз його позиція "абсолютно зрозуміла". Корнієнко вважає це піаром, на який мають право всі політики.

Нагадаємо, ввечері 13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав розпорядження про скликання конференції на вимогу членів місцевої організації у Київській області.

14 березня Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”.