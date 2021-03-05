"Дубиною" по Зеленському: чи зможе Коломойський розколоти у парламенті "слуг народу"

Офіційне створення депутатського об’єднання Дубінського – відвертий ляпас президенту. Питання лише в тому, чи вже підсанкційний у США Коломойський поки просто відіслав таким чином своє попередження Банковій, чи ображений олігарх дійсно розпочав процес із дефрагментації президентської фракції у Верховній Раді

Офіційне створення депутатського об’єднання Дубінського – відвертий ляпас президенту. Питання лише в тому, чи вже підсанкційний у США Коломойський поки просто відіслав таким чином своє попередження Банковій, чи ображений олігарх дійсно розпочав процес із дефрагментації президентської фракції у Верховній Раді

У парламенті офіційно оголошено про створення чергового міжфракційного депутатського об’єднання. Здавалось би, прозаїчна подія, неварта особливої уваги, якби не одне "але". Річ у тім, що керівником нового об’єднання під гучною назвою "Дубина - слуга українського народу" виступає опальний парламентарій Олександр Дубінський.

Той самий, проти якого американський Мінфін ввів санкції за приєднання до позафракційного нардепа Андрія Деркача "для скоординованого поширення та пропаганди оманливих і необґрунтованих звинувачень щодо політичного кандидата з США", тобто нового господаря Білого дому Джо Байдена. А після такого дуже чіткого сигналу з Вашингтону щодо Дубінського, наближеного до олігарха Ігоря Коломойського, парламентський загін партії "Слуга народу" змушений був виставити його за двері фракції. Хоча нардеп і досі, як це не парадоксально, очолює київський обласний партосередок "СН" та зберігає величезний вплив на депутатський корпус і керівництво Київської облради.

Скучний список задач

Отже, для чого і проти кого направлена "Дубина"? Про задачі нового об’єднання одразу розповів у соцмережах сам Дубінський. Їх, задач, всього п’ять: служіння українському народу та захист національних інтересів України; формування органами влади України і в тому числі Верховною Радою порядку денного, який би реально відповідав вимогам українського суспільства і сучасним викликам; реалізація конкретних ефективних кроків по вирішенню головних і актуальних проблем України; протидія законними засобами будь-яким спробам втручання і незаконного впливу в діяльність органів державної влади України та державних діячів України; сприяння виконанню Україною своїх багаторічних міжнародних зобов'язань в розслідуванні резонансних злочинів та здійсненні справжнього правосуддя в цих справах.

Іншими словами, нічого конкретного, подібні задачі ставить перед собою дуже широкий спектр українських політичних сил практично будь-якого спрямування. Лише один із пунктів – "протидія спробам втручання і незаконного впливу" - дещо натякав на боротьбу із так званим "зовнішнім управлінням". І поява такого натяку стала зрозуміла після сьогоднішнього отримання Коломойським із Вашингтону знакового "листа щастя" - повідомлення про введення американським урядом проти нього персональних санкцій, про що оголосив не хто-небудь, а особисто держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Лист щастя" з Вашингтону

"Я оголошую про внесення в санкційний список олігарха і колишнього чиновника України Ігоря Коломойського за його причетність до значної корупції. Як офіційний губернатор Дніпропетровської області України з 2014-го по 2015-й, Коломойський був причетний до корупційних дій, що підривали верховенство права та віру української громадськості в демократичні інститути свого уряду та публічні процеси, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди. Хоча це внесення базується на діях за його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння поточними та постійними зусиллями Коломойського щодо підриву демократичних процесів та інституцій в Україні, які становлять серйозну загрозу для її майбутнього", - заявив Блінкен.

Та додав, що прийняті американською владою обмежувальні заходи означають заборону на в'їзд до США не лише для Коломойського, а й для його сім’ї: дружини Ірини Коломойської, доньки Анжеліки Коломойської та сина Ізраїля Цві Коломойського. Останній також відомий як Григорій Коломойський, який виступав у США за університетську баскетбольну команду "Клівленд Стейт Вікінгз" (до речі, в американському Клівленді компанія з нерухомості Коломойського-старшого Optima, де у серпні 2020 року ФБР проводило обшуки, володіє кількома будівлями в місті), потім у лютому 2019-го став грати за ізраїльський "Маккабі" (Рішон-ле-Ціон), і вже у вересні того ж року підписав контракт із баскетбольним клубом "Дніпро" з Дніпра, який належить його батькові. Тобто повернення сина олігарха в Україну було не просто так.

По кому "Дубина"

Але повернемось до справжньої мети створення у Верховній Раді "Дубини" Дубінського. Зібрати навколо цього міжфракційного депутатського об’єднання широкий антиамериканський фронт борців із "зовнішнім управлінням" навряд чи вийде: сюди може долучитися хіба що вищезгаданий підсанкційний в США нардеп Деркач та Віктор Медведчук, проти якого американські санкції діють вже сім років, а віднедавна – ще й українські. Можливо, під гаслами "битви з дядечком Семом" туди могли б увійти депутати з ОПЗЖ, але далеко не всі (партійне крило Юрія Бойка – Сергія Льовочкіна явно зайвий раз не ризикуватиме). А ось щодо близьких до Коломойського нардепів зі "Слуги народу", "За майбутнє" та інших фракцій – величезне питання. Вони точно не будуть лізти на вашингтонський рожен, ускладнюючи собі тим самим вільне пересування світом себе і власних коштів.

Між іншим, щодо персонального складу "Дубини - слуги українського народу" першим повідомив не Дубінський, він лише потім де-факто підтвердив інформацію про це, надану нардепом від "Європейської солідарності" Олексієм Гончаренком. Крім, власне, Дубінського в його об’єднанні зараз тільки ще шестеро – парламентарі з фракції "СН" Андрій Боблях, Олексій Мовчан, Анастасія Ляшенко, Сергій Швець і Дмитро Чорний та один нинішній "замайбутнівець" Антон Поляков, виключений в листопаді 2019-го з президентської фракції разом із Анною Скороход через систематичне неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції. Всі вони – мажоритарники з так званої "групи Коломойського", тож застосування імперативного мандату, на відміну від списочників, їм не загрожує. Однак така мала кількість сміливців показала, що не настільки багатий дніпровський олігарх своїми "багнетами" у Верховній Раді, як про це говорять (досі вважалося, що на Коломойського орієнтуються три-чотири десятки нардепів-"слуг народу").

Втім, зрозуміло, ще - не вечір, тому лави "Дубини" можуть поповнитись, але у виключно внутрішніх розбірках у нинішній партії влади. Очевидно, що офіційне створення депутатського об’єднання Дубінського – відвертий ляпас президенту Володимиру Зеленському. Питання лише в тому, чи вже підсанкційний у США Коломойський поки просто відіслав таким чином своє попередження Банковій, чи ображений олігарх дійсно розпочав процес із дефрагментації президентської фракції у парламенті. При цьому одна справа, коли це б відбувалося до введення проти нього американських санкцій, і зовсім інша – тепер, в умовах стрімкого зростання навколо Коломойського шалених обсягів токсичності, коли відповідний тренд, тільки-но запущений з-за океану, може розвиватися із непередбачуваними досі ніким наслідками.