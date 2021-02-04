Тетяна Семенова: "Депутати Київської облради від "Слуги народу" отримують від Дубінського певні орієнтири"

«Таємні» голосування на камеру, повне ігнорування депутатів від опозиції, яких не допустили до роботи в жодну з облрадівських комісій, бюджет на 2021 рік прийнятий поспіхом – такі основні «досягнення» Київської облради за три місяці роботи

«Таємні» голосування на камеру, повне ігнорування депутатів від опозиції, яких не допустили до роботи в жодну з облрадівських комісій, бюджет на 2021 рік прийнятий поспіхом – такі основні «досягнення» Київської облради за три місяці роботи

Депутат Київської обласної ради 8-го скликання від "Європейської солідарності" Тетяна Семенова, яка в облраді 7-го скликання була першим заступником голови, а потім деякий час виконували і обов’язки обласного спікера після відставки Миколи Стариченка, розповіла RegioNews про досить своєрідну коаліцію, що утворилася у новій облраді, про "зашквари" нового обласного спікера Олександра Склярова та вплив на керівництво Київщини "міністра розгрому" Олексія Чернишова.

Приводом до нашої зустрічі став ваш емоційний пост у Facebook про те, що новообраний голова Київської облради Олександр Скляров відмовляється скликати позачергову сесію, на якій "ЄС" планувала звернутися до парламенту з вимогою внести зміни до обласного бюджету-2021 та збільшити видатки на субсидії. Як ви думаєте, чому Скляров відмовився?

Думаю, що ми по цьому питанню зберемося і однозначно це рішення проголосуємо. І голоси на це знайдемо. Чому Скляров відмовився скликати позачергову сесію, треба запитати у самого Олександра Івановича. Чому так сталося? Скляров сьогодні представляє президентську партію "Слуга народу". Думаю, ігноруючи ініціативи "ЄС", цей пан хоче задобрити свого патрона і лідера.

У новобраній облраді утворилася досить своєрідна коаліція, до якої ввійшли три партії – "СН", "Батьківщина" та ОПЗЖ. Наскільки вона стійка?

У Київській облраді 84 депутати. Для того, щоб створити коаліцію або проголосувати за рішення, треба 43 голоси. На сьогодні коаліція з представників трьох партій – "Слуги народу", "Батьківщини" і ОПСЖ нараховує 45 депутатів. Два попередні засідання показали, що якщо один депутат хворіє, а інший депутат з їхньої коаліції має іншу думку, то рішення не голосується.

Можливо б депутати від "ЄС" та "За майбутнє" і проголосували би за ті чи інші рішення. Але нам не те що ніхто не повідомив про час засідання профільних комісій і їх порядок денний, нам взагалі не надали жодної інформації. Голова облради замість того, щоб об’єднати депутатів і налаштувати їх на конструктивну роботу, дестабілізує ситуацію в раді. І це дуже дивно, адже посадові обов’язки зобов’язують голову ради організувати роботу ради, сприяти взаємодії між депутатськими фракціями і групами, він повинен надавати депутатам допомогу у здійснені їх повноважень. Перш за все, саме пан Скляров формує порядок денний засідання сесії і має розповісти депутатам, чому включив до нього те чи інше питання, повідомити про нагальність цього питання, наслідки його прийняття або неприйняття. Наприклад, проголосований бюджет на 2020 рік опрацьовувався в облраді більше 3-х місяців усіма депутатами і суб’єктами господарювання, які мали вплив на прийняття цього рішення. Це були медики, освітяни, представники культури, спорту… А бюджет на 2021 рік був внесений в порядок денний з голосу, як і комплексні цільові довгострокові обласні програми. Такого в сесійній залі не було років з двадцять... Більше того, на мою думку, бюджет належним чином не опрацьований, зовсім не відображає фінансування пріоритетних галузей та ще й прийнятий із заниженим темпом росту, що має свої негативні наслідки. Є такий вислів – "склепаний під сукном", так ось, цей бюджет саме склепали. Основний фінансовий документ, за яким Київщина працюватиме, був проголосований ще до Нового року. Але в день голосування його чотири рази змінювали. Це - нонсенс. Це ж не 5 чи 10 тисяч гривень, а мільярди бюджетних коштів.

Мені дуже шкода, особливо нових депутатів з фракції "Слуга народу", адже вони виглядали під час голосування за так званий бюджет не дуже гарно. Їм сказали: "Порядок денний такий, і ви маєте просто натискати кнопки". Деякі депутати у кулуарах ради так і розповідали: "Ми не розуміємо, за що голосуємо". І зараз "зовнішня розвідка" доповідає, що і в середині партії "Слуга народу" не все так добре.

Тому, на мою суб’єктивну думку, Олександр Іванович Скляров сьогодні займає не своє місце. Адже три місяці перебування його на цій посаді показали, що він не вміє виконувати роботу голови обласної ради. Наприклад, у нього взагалі немає комунікації з депутатами – це я вам кажу від імені "ЄС", найбільшої фракції в Київській облраді, що налічує 25 депутатів.

Олександр Іванович Скляров - не нова людина і в обласній раді, і у владі взагалі. Я працювала зі Скляровим, коли він обіймав посаду першого заступника голови Київської облдержадміністрації. Він має певний досвід і знає, як працюють подібні структури. Але сьогоднішня його позиція мені не зрозуміла. Схоже, він нині сидить на серйозному "шпагаті", не розуміючи, що не будуть депутати ані з "Батьківщини", ані з ОПЗЖ поводитися, як телята. Ну, можливо так, відбудеться ще одна сесія, а далі виникне звичайний природний супротив і коаліція, яку вони утворили, просто розвалиться.

У своєму пості ви згадували про декілька "зашкварів" новобраної облради. Що саме мали на увазі?

Таких "зашкварів" вже близько десятка. У моєму розумінні, "зашквар" – це грубе порушення регламенту ради, закону про місцеве самоврядування та Конституції. Якщо брати перше голосування за голову облради, то "зашквар" у тому, що у бюлетень не вписали усіх кандидатів. Повинні були внести двох кандидатів – Ярослава Москаленка від партії "За майбутнє" і, власне, Олександра Склярова від партії "Слуга народу". А внесли лише кандидата від "слуг". Це – "зашквар" номер один.

Ну і, звичайно, їхнє так зване "таємне" голосування, яким вони здивували усю країну. Це коли кожен депутат, який брав участь в голосуванні, на камеру показував, за кого він проголосував і кидав свій бюлетень у скриньку. Можливо, для когось це стане одкровенням, але таємне голосування – це коли ніхто не знає, за кого ти саме проголосував. А коли це бачить вся країна – це справжній "зашквар".

Потім голосування за голів комісій. По-перше, жодна заява 39 депутатів (25 від "ЄС" і 14 від "За майбутнє") щодо входження в ту чи іншу комісію не врахована. Хоча вони були вчасно подані, зареєстровані належним чином і мали розглядатися на сесії. Під час голосування за голів комісії я взяла слово і сказала, що стаття 59, пункт 1 передбачає, що голова комісії має заявити про конфлікт інтересів щодо своєї особи. Рішення про голів комісій голосувалося пакетом. Я точно не знаю, скільки вони залишили комісій – 13 начебто – тобто 13 людей мали сказати, про те, що у них виник конфлікт інтересів. На момент, коли голосувалося це питання, голові облради достатньо було лише заявити, що до нього поступили заяви 13 людей про конфлікт інтересів, але цього зроблено не було. "Зашквар"? Так.

Постійна комісія з питань бюджету і фінансів. Закон про місцеве самоврядування дозволяє депутату працювати головою комісії на постійній основі, як на основному робочому місці, де він отримуватиме зарплату. Я була дуже здивована тим фактом, що в Київській обласній раді голова постійної комісії працює на постійній основі. Я не проти, аби людина працювала в облраді на постійній основі, але це рішення також має бути проголосоване. Згідно закону про місцеве самоврядування, ст. 47, з цього питання має прийматися саме окреме рішення, але цього не зробили. Щодо цієї ситуації ми зараз надіслали запит і чекаємо на відповідь. Також підемо до суду – хай цей депутат пояснить, на підставі чого він працює. І, найголовніше, на підставі чого голова обласної ради підписує документи на виділення коштів на заробітну плату цьому депутату.

Ще щодо "зашкварів". Сформувалася коаліція. Відповідно, сформувалася й опозиція. В усіх демократичних країнах є практика, що як мінімум комісію з регламенту мають віддати опозиції. Сьогодні 39 депутатів – 25 від "ЄС" і 14 від "За майбутнє" - не входять в жодну комісію і не беруть участі в жодному засіданні. Нам просто про них не повідомляють.

Наступний "зашквар" – регламент. Він затверджується один раз на п’ять років, на одну каденцію, і це має відбутися не пізніше, ніж на другому засіданні ради, закон України про місцеве самоврядування це чітко прописує. Сьогодні регламент проголосований коаліцією облради. Відразу скажу, що ми вже подали позов до суду, і на лютий призначено перше засідання щодо скасування цього рішення. Причина – рішення прийняте з порушенням. Закон України каже, що для ініціювання рішення щодо недовіри голові обласної ради достатньо голосів половини депутатів плюс один, тобто 43 обранців. А вони проголосували, що для цього тепер потрібно голоси двох третин депутатів. Я впевнена, що ми це рішення скасуємо, і нам доведеться приймати новий регламент. Ще жодного голову облради регламент не врятував від відсторонення, особливо якщо ситуативна більшість депутатів має бажання його зняти.

Чи втратив свої позиції в облраді представник партій "За майбутнє" Ярослав Москаленко, який програв Склярову вибори? Якщо так, чи готується він до реваншу, адже сьогодні перебуває в опозиції?

Чи готується Ярослав Москаленко до реваншу, треба поцікавитися у нього. А щодо опозиції і коаліції… В останній - 45 депутатів, але це не завжди є більшістю. Наприклад, два депутати захворіли – і рішення не прийняте. Таке вже неодноразово було. Щоправда, є варіанти. На останньому засіданні першої сесії рішення були проголосовані картками депутатів, яких на засіданні не було.

Чи відчувається вплив Олександра Дубінського на процеси в облраді? І чи не вплинув нинішній скандал за його участі на розстановку сил?

Олександр Дубінський був присутній на останніх засіданнях першої сесії. Це природно, адже він очолює партійний осередок "СН" у Київській області. Чи відчувається вплив? Звичайно, депутати отримують від нього певні орієнтири. Але якщо у нього і є вплив в облраді, то тільки на членів партії "Слуга народу". На "Європейську солідарність" Дубінський точно не впливає. У нього наразі з’явилися більш серйозні проблеми з колегами-депутатами з ВР.

Наше видання неодноразово писало про так зване "Велике крадівництво" та "Потьомкінські села і дороги", які побудовані тільки на папері. На Київщині є подібні об’єкти?

Можна проїхати по Київські області, подивитися, де стоять борди, що рекламують "Велике будівництво". Сьогодні, вже у 2021 році, продовжують ремонтувати мости, роботи на яких мали б завершитись в кінці минулого року. Щоправда, я хочу бачити, на яких умовах здійснюються сьогодні ці ремонтні роботи. Адже бюджет в Україні приймається на 12 місяців, договори між замовниками та підрядниками реєструються казначейством до 31 грудня, а з 1 січня нового року все починається заново. А це розроблення та затвердження програм, розроблення або коригування проєктів, оголошення тендерів, організація фінансування тощо. Замовник робіт мав підписати акти виконаних робіт та перерахувати кошти підряднику ще в 2020 році. Або зробити акти обстеження, з’ясувати скільки відсотків роботи зроблено, які кошти профінансовані... Було б лише бажання органів, які за цим наглядають, розібратися у том, що відбувається насправді.

Подейкують, що колишній очільник Київської ОДА, а нині міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов й досі має чималий вплив і в ОДА, і в Київський облраді. Це дійсно так?

Ні для кого не секрет, що коли Олексій Чернишов йшов на посаду міністра, то він залишив тут свою команду. І Скляров, і нинішній голова обласної адміністрації Василь Володін - це люди з команди Чернишова. І, певно, що у них є якесь спілкування, а значить і є вплив Чернишова. Та я не думаю, що "міністр розгрому", як його називають у народі, радив би вчиняти так, як зараз вчиняє Скляров, що поводиться як людина, яка має дві лопати в руках – і обома копає собі глибоку яму.

Як ви взагалі оцінюєте роботу новобраної Київської облради?

Завдання кожного депутата – максимально представити свого виборця в раді через вирішення нагальних проблем громади. Ми запитали у депутатів, що проголосували за бюджет Київщини: а чи є у ваших громадах нагальні, пріоритетні проєкти, які треба винести на обговорення і включити у бюджет, чи врахована їх пропозиції при розроблені бюджету? З’ясувалося, що ніхто з них про це у своїх виборців не питав. Ще одна проблема - відсутність спадковості в продовженні виконання рішень, прийнятих попередниками. Ще один мінус - зайшло багато депутатів, які не знають Київщину, її проблем, наскільки ці проблеми нагальні і як їх вирішувати.

Для обласної ради це матиме негативні наслідки. Адже два останні роки ми будували садочки, школи, дороги, лікарні, були надважливі проєкти, які вдалося реалізувати в 2020 році, і є частина, яку необхідно завершити в 2021 році. Жодного аналізу виконання цих програм на момент прийняття бюджету здійснено не було, і, як наслідок - громади Київщини ще тривалий час будуть чекати на завершення цих проєктів. Сьогодні усі затверджені програми Київщини за 2020 рік виконано на 79,9%. Тобто 20% всіх програм, а це - мільйони гривень, невиконані. Але насправді ці кошти є неосвоєними. Вони були передбачені для фінансування робіт на певних об’єктах. І громада Київщини від нас цього чекає.

Скільки Київщина запланувала отримати коштів на 2021 рік?

Рішення Київської обласної ради про обласний бюджет Київської області на 2021 рік передбачає доходи обласного бюджету в сумі 4 798,5 млн грн, у тому числі: доходи загального фонду обласного бюджету 3 615,5 млн грн та доходи спеціального фонду обласного бюджету 1 183 млн грн.

Рішенням Київської обласної ради "Про обласний бюджет Київської області на 2020 рік" доходи обласного бюджету визначені у сумі 5 197 млн грн, у тому числі: доходи загального фонду обласного бюджету 3 773млн грн та доходи спеціального фонду обласного бюджету 1 424,5 млн грн.

Тобто порівняно з 2020 роком дохідна частина обласного бюджету на 2021 рік Київської області зменшується на майже 400 млн грн або на 8%. Однак якщо порівняти проектну дохідну частину обласного бюджету на 2021 рік з дохідною частиною обласного бюджету на 2020 рік, то ця різниця більша і становить майже 1 мільярд гривень або у відсотковому значенні сума дохідної частини обласного бюджету зменшується на 17%.

Таке значне зменшення дохідної частини пов’язане з відсутність фінансування з Державного бюджету субвенцій та дотацій. При тому що в рішенні про обласний бюджет на 2021 рік передбачена реверсна дотація з обласного бюджету Київської області у сумі понад 209 млн гривень. В обласному бюджеті на 2020 рік сума реверсної дотації становила 138,77 млн гривень (на 70 млн грн менше, ніж закладено до обласного бюджету на 2021 рік). Про який професіоналізм при складанні такого бюджету можна говорити?

У нинішньому складі облради багато молодих депутатів, які переважно були обрані від партії "Слуга народу". Яке у вас враження від їхньої роботи?

Я говорила з депутатами від "СН", з якої до облради зайшло дуже багато молодих та амбітних людей. Коли відбувалося це "таємне" голосування, я в кулуарах у них запитувала – вам не соромно? Ви ж молоді люди, ви ж навіть не жили за часів СРСР, звідки у вас ментальність підпорядкування комусь? Вони опускали очі, бо їм справді було соромно. Я не знаю, які там засоби використовуються на засіданні їхньої фракції, якщо депутати так поводяться.

Можливо, ці молоді люди побоюються, що за рік в силу вступить можливість застосовувати закон про імперативний мандат, який серед іншого передбачає, що депутата можуть позбавити повноважень. Але закон чітко регулює, за що можна виключити депутата: якщо він не проводить зустрічей з виборцями і не відстоює їхні інтереси, не звітує, не відвідує сесій, не бере участі у роботі комісії, членом якої є. А якщо депутата просто хоче відрахувати, наприклад, голова фракції, то це неможливо зробити.

А які зараз найнагальніші проблеми в області?

Проблем безліч, але основна – нездатність новообраної облради злагоджено та конструктивно працювати. Наприклад, я точно знаю, освітяни, медики, працівники культури Київщини сьогодні ще не отримали зарплату за січень. Це сталося тому, що райради, яких зараз в області сім, не зібралися і не передали ані майно, ані юридичних осіб на ОТГ. А районні ради сьогодні не можуть сплачувати зарплати, тому що освітянська субвенція впала на рахунки саме об’єднаних територіальних громад. Саме Олександр Скляров разом з головою обласної державної адміністрації мають сьогодні віднайти всі механізми, засоби та способи вирішення цієї кричущої проблеми.

Крім того, слід звернути увагу на потреби медичних закладів третинного рівня, власником яких є Київська обласна рада, щодо фінансової підтримки даних закладів під час карантину. Закінчити розпочате будівництво, реконструкції об’єктів інфраструктури соціальної сфери тощо.