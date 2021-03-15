Линия раскола: как отомстит Дубинский за свое исключение из партии Зеленского

Банковой вряд ли удастся предотвратить распад ячейки «Слуги народа» в столичном регионе, а это в свою очередь перевернет с ног на голову нынешнюю ситуацию в Киевском облсовете и откроет дорогу для реванша «За майбутнє»

Банковой вряд ли удастся предотвратить распад ячейки «Слуги народа» в столичном регионе, а это в свою очередь перевернет с ног на голову нынешнюю ситуацию в Киевском облсовете и откроет дорогу для реванша «За майбутнє»

Как мы уже писали, новый сезон "Слуги народа" начался очень громко, особенно учитывая кучу нынешних центробежных тенденций в президентской партии, которая таки смогла провести свой большой съезд в прошлый уикэнд. В целом собрание "слуг" прошло чинно-благородно: партийцы утвердили новую доктрину "СН" и новую вертикаль управления в виде партийного Политсовета и Национального совета громад. А, главное, было продемонстрировано единство партии с Владимиром Зеленским, который во время своего выступления на съезде объявил о постепенном очищении команды от "засланных казачков" и случайных людей.

Впрочем, этот форум партии власти оказался лишь прелюдией дальнейшего скандала, связанного с одним из тех, от кого именно "постепенно очищаются". А именно: с нардепом и теперь уже экс-"слугой народа" во всех возможных измерениях Александром Дубинским, кроме, конечно, названия межфракционного депутатского объединения "Дубина - слуга украинского народа", которое тот с недавних пор возглавляет ради формирования своеобразной базы для дальнейшего раскола парламентской фракции "СН". Однако, похоже на то, что тренировка такого раскольничества будет сначала проведена Дубинским не в стенах Верховной Рады, а на уровне несколько ниже – в Киевском областном совете. Тем более, свой casus belli для этого он уже получил сполна и непосредственно из рук высшего руководства партии "Слуга народа".

Скандальные перипетии

С того момента, как американский Минфин ввел санкции против Дубинского за присоединение к внефракционному нардепу Андрею Деркачу "для координированного распространения и пропаганды обманчивых и необоснованных обвинений относительно политического кандидата из США" (то есть нового хозяина Белого дома Джо Байдена), прошло уже более двух месяцев. Но, кроме выставления за дверь парламентской фракции "СН" опального нардепа из близкого окружения олигарха Игоря Коломойского, партийные боссы ничего больше, по сути, не сделали. Дубинский продолжал возглавлять киевскую областную партячейку "Слуги народа", сохраняя огромное влияние на депутатский корпус и руководство Киевского облсовета.

Собственно, в субботу, 13 марта, на партийном съезде вопрос Дубинского также никоим образом не затрагивали, что позволило ему как главному партийцу Киевщины автоматически войти в Национальный совет громад "СН". Но на следующий день, спохватившись, была проведена экстренная областная партконференция, на которой Дубинского в его отсутствие сняли с поста главы областной партячейки, избрав вместо него "зеленого" нардепа Андрея Мотовиловца, близкого к действующему заместителю руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко. Дубинский с таким развитием событий не смирился и попытался контратаковать.

Сначала он заявил о непризнании результатов заседания, на котором его сбросили, и назвал его "мошенничеством аферистов с Банковой". Потом провел альтернативную конференцию, которая, конечно же, выразила Дубинскому полное доверие и осудила "мошенническую схему использования аферистами изменений к уставу партии". И, наконец, поставил настоящий ультиматум непосредственно Владимиру Зеленскому: "Вы действительно дали добро для мошеннической зачистки Киевской областной организации партии "Слуга народа" от тех, за кого голосовали избиратели на местных выборах? Это принципиальный вопрос не от меня, а от избирателей. Это они должны знать, является ли президент тем, за кого они голосовали, или он подло и коварно их обманул. Я, от имени тех, кто задавал этот вопрос, даю президенту 24 часа на ответ. Думай-Те, Владимир Александрович".

Но не прошло и суток, как ответ не заставил себя ждать. Речь, безусловно, не о какой-то реакцию от самого Зеленского – с этим справился глава "СН" Александр Корниенко. Он издал распоряжение об исключении Дубинского из членов партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии. И еще раз подтвердил, что новым руководителем партийцев Киевщины является нардеп Мотовиловец. А журналистам Корниенко заявил, что теперь зеленый цвет, от которого Дубинский хотел избавиться, больше не давлеет над ним, поэтому он может выбирать другие цвета: "Мы ему открыли путь в большую или малую политику, как он уже решит. Есть и фиолетовые, и красные круглые цвета".

Варианты мести Дубинского

Но данная скандальная история на этом явно не заканчивается, а, скорее, только начинается, ведь сам изгнанник четко дал понять, уже особо не подбирая слова, что планирует обязательно отомстить за свою обиду. И здесь мы переходим к самому главному – к последствиям. Причем если в плане минимизации линии раскола Дубинским парламентской фракции "СН" Офис президента еще как-то может справиться, то Банковой вряд ли удастся предотвратить распад ячейки "Слуги народа" в столичном регионе. А это в свою очередь перевернет с ног на голову нынешнюю ситуацию в Киевском облсовете и откроет дорогу для реванша "За майбутнє".

Напомним, что избрание тамошнего главы облсовета в ноябре 2020 года превратилось в настоящую драму, к тому же в несколько актов, когда с самого начала лишь одного голоса не хватило для победы в областной спикериаде амбициозному "замайбутновцу" Ярославу Москаленко. Тогда после ряда протестных демаршей фракций, силовых столкновений депутатов с принудительным тестированием на COVID-19 и противоестественного единения идеологически чуждых между собой "СН", "Батьківщины" и ОПЗЖ Дубинскому и компании удалось усадить в спикерское кресло тогдашнего первого заместителя главы Киевской ОГА Александра Склярова.

Последние же события в партячейке "слуг" Киевщины точно вселяют в Москаленко надежды взять реванш, ибо для выгодного переворота ему в облсовете не хватает некой парочки голосов, которые ему сейчас легко может предоставить Дубинский. Ведь на него из 22 действующих депутатов областной "зеленой" фракции ориентируется больше половины, а пятеро из них – недавно его депутатские помощники-консультанты Станислав Семергей и Денис Сичевий и сотрудники телеканала "1+1" Мария Киселева, Игорь Колтунов и Владимир Тимофийчук - вообще непосредственно.

Между прочим, по инсайдерским данным RegioNews, именно эта вышеупомянутая пятерка станет основой депутатского объединения "Дубина" в Киевском облсовете (определенное продвижение их шефом уже сделано – в последние дни он активно рекламирует новый youtube-канал "Дубина.ТВ", который сделали, как выразился сам Дубинский, "бывшие коллеги из "плюсов", а ныне депутаты Киевского облсовета"). И такой раскол в областной фракции "Слуги народа" не только повлечет потерю президентской партией кресла главы ключевой облсовета, но и приведет к дальнейшему переформатированию руководства Киевской ОГА, которой ныне руководит Василий Володин.