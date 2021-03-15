Може вибирати інші кольори: у "Слузі народу” прокоментували виключення Дубінського

Голова політсили Зеленського пояснив, чому Дубінського виключили з партії

Голова політсили Зеленського пояснив, чому Дубінського виключили з партії

Фото: із відкритих джерел

Народний депутат Олександр Дубінський, будучи членом партії “Слуга народу”, хотів проводити "якісь свої незаплановані конференції і приймати рішення, неузгоджені з керівництвом партії".

Про це під час брифінгу заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

За його словами, Олександр Дубінський останнім часом "відчував деякі незручності через те, що на нього поширюються партійні правила”.

Корнієнко зазначив, що тепер зелений колір, від якого Дубінський хотів позбутися, більше не тяжіє над ним, і підсанкційний депутат може тепер вибирати інші кольори.

Тому ми йому відкрили шлях у велику чи малу політику, як він уже вирішить... Є й фіолетові, і червоні круглі", - заявив Олександр Корнієнко.

Нардеп уточнив, що Дубинського раніше попереджали про можливе виключення з фракції, і додав, що він залишиться в комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Обсяги розмов, які були у Дубинського зі мною, Давидом Арахамія і президентом України на засіданні фракції, з них можна створити великий гостросюжетний фільм десь години на два", - підсумував Корнієнко

Нагадаємо, 14 березня Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”.

Ввечері 13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав розпорядження про скликання конференції на вимогу членів місцевої організації у Київській області.

Також "Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад.

Того ж дня Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії, оскільки, "до нього претензій немає".

15 березня Дубінського виключили з партії "Слуга народу" через порушення статуту та непокору керівним органам партії.