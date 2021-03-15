13:22  15 березня
Комітет Ради вже в середу розгляне питання про призначення виборів мера Харкова - Качура
12:59  15 березня
Нардепи кличуть на годину запитань до уряду Степанова
08:11  15 березня
За добу в ООС зафіксували 13 обстрілів: є поранений
UA | RU
UA | RU
15 березня 2021, 13:16 130

Може вибирати інші кольори: у "Слузі народу” прокоментували виключення Дубінського

15 березня 2021, 13:16 130
Читайте также на русском языке
Голова політсили Зеленського пояснив, чому Дубінського виключили з партії
Голова політсили Зеленського пояснив, чому Дубінського виключили з партії
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат Олександр Дубінський, будучи членом партії “Слуга народу”, хотів проводити "якісь свої незаплановані конференції і приймати рішення, неузгоджені з керівництвом партії".

Про це під час брифінгу заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

За його словами, Олександр Дубінський останнім часом "відчував деякі незручності через те, що на нього поширюються партійні правила”.

Корнієнко зазначив, що тепер зелений колір, від якого Дубінський хотів позбутися, більше не тяжіє над ним, і підсанкційний депутат може тепер вибирати інші кольори.

Тому ми йому відкрили шлях у велику чи малу політику, як він уже вирішить... Є й фіолетові, і червоні круглі", - заявив Олександр Корнієнко.

Нардеп уточнив, що Дубинського раніше попереджали про можливе виключення з фракції, і додав, що він залишиться в комітеті Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

Обсяги розмов, які були у Дубинського зі мною, Давидом Арахамія і президентом України на засіданні фракції, з них можна створити великий гостросюжетний фільм десь години на два", - підсумував Корнієнко

Нагадаємо, 14 березня Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”.

Ввечері 13 березня голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко підписав розпорядження про скликання конференції на вимогу членів місцевої організації у Київській області.

Також "Слуги народу" змінили структуру: тепер у партії буде Політрада та Національна рада громад.

Того ж дня Корнієнко не зміг виключити Дубінського з партії, оскільки, "до нього претензій немає".

15 березня Дубінського виключили з партії "Слуга народу" через порушення статуту та непокору керівним органам партії.

заява Слуга народа партія Олександр Дубінський Олександр Корнієнко виключення

Дубінського виключили з партії "Слуга народу"
15 березня 2021, 12:48
Корнієнко прокоментував скандал зі зняттям Дубінського у Київській облорганізації "слуг"
15 березня 2021, 11:04
Дубінський дав Зеленському 24 години на відповідь через зняття з посади у Київській облорганізації
14 березня 2021, 20:02
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Боротьба із облрадою та чутки про Разумкова. Чим відзначився у свої перші сто днів голова Хмельницької ОДА Гамалій
Тиха гавань: як ОПЗЖ стала володаркою Білгорода-Дністровського
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віктор Таран
Олександр Черненко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua