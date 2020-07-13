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13 липня 2020, 20:04 4

Рада ввела новий державний збір за виліт пасажирів з України

13 липня 2020, 20:04 4
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Народні депутати внесли зміни до Повітряного кодексу
Народні депутати внесли зміни до Повітряного кодексу
Фото:Tochka.net
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Закон пропонує доповнити Повітряний кодекс України статтею про особливості справляння та ставки державного мита за кожного пасажира, який відлітає з аеропортів України, та державного мита за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває в аеропорти України.

Про це пише RegioNews.

Відповідний проект закону №2424 у другому читанні підтримали 256 депутатів, а подала його в парламент група депутатів від "Слуги народу", "Євросолідарності", "Голоси" і "Батьківщини". У першому читанні законопроект прийняли 19 травня.

Документ встановлює ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира під час повітряних перевезень у межах України у розмірі $0,5, на міжнародних рейсах - $2, за кожну тонну вантажу в межах України – $2,5, під час міжнародних перевезень з/до України – $10.

Державний авіаційний збір стягуватимуть з авіаперевізників.

При цьому авіаперевізники будуть звільнені від збору у ряді випадків, наприклад: під час перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну згідно з актами Кабінету Міністрів; перевезення дітей до двох років.

Нагадаємо, МАУ звільнить 900 співробітників через пандемію коронавіруса.

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