"Укрзалізниця" в серпні готова відновити повноцінне пасажирське сполучення

Вже відновлено рух третини поїздів далекого сполучення

Вже відновлено рух третини поїздів далекого сполучення

Фото: flickr

"Укрзалізниця" планує вже в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення, якщо епідеміологічна ситуація в Україні покращиться.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик під час робочої поїздки до Західної України, передає RegioNews.

В Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на короновірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами", - повідомив чиновник.

Він додав, що вже відновлено третину приміських поїздів та маршрутів далекого сполучення.

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Вже найближчим часом ми встановимо такі системи на київському вокзалі та протестуємо їх. У подальшому аналогічне обладнання може бути встановлено і на львівському вокзалі", - додав Юрик.

Нагадаємо, 7 липня "Укрзалізниця" відновила рух ще 12 приміських поїздів.