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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
10 липня 2020, 12:37 1

"Укрзалізниця" в серпні готова відновити повноцінне пасажирське сполучення

10 липня 2020, 12:37 1
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Вже відновлено рух третини поїздів далекого сполучення
Вже відновлено рух третини поїздів далекого сполучення
Фото: flickr
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"Укрзалізниця" планує вже в серпні повноцінно відновити залізничне сполучення, якщо епідеміологічна ситуація в Україні покращиться.

Про це повідомив в.о. голови правління "Укрзалізниці" Іван Юрик під час робочої поїздки до Західної України, передає RegioNews.

В Україні карантин продовжено до 31 липня. Сподіваємося, що в серпні кількість захворювань на короновірус піде на спад і ми зможемо повноцінно відновити залізничне сполучення з усіма регіонами", - повідомив чиновник.

Він додав, що вже відновлено третину приміських поїздів та маршрутів далекого сполучення.

Залізничники також розглянуть можливість встановлення на Львівському вокзалі інфрачервоних систем скринінгу температури

Вже найближчим часом ми встановимо такі системи на київському вокзалі та протестуємо їх. У подальшому аналогічне обладнання може бути встановлено і на львівському вокзалі", - додав Юрик.

Нагадаємо, 7 липня "Укрзалізниця" відновила рух ще 12 приміських поїздів.

коронавірус карантин Укрзализныця транспорт пасажир
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