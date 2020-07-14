На Миколаївщині на хабарі затримали посадовця лісгоспу

Майстер лісу вимагав та отримав від громадянина 93 тисячі гривень за продаж лісу без документів

Майстер лісу вимагав та отримав від громадянина 93 тисячі гривень за продаж лісу без документів

Про це пише Regionews з посиланням на ДБР.



За попередньою інформацією, посадовець лісгоспу вимагав та одержав від громадянина 93 тисячі грн за безперешкодний продаж 60 кубометрів лісоматеріалів без оформлення відповідних документів.



Слідчі ДБР затримали посадовця лісгоспу після одержання ним другої частини неправомірної вигоди у сумі 48 тисяч грн в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.





Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру, обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення його від займаної посади.



У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна

93 000 гривень хабара за продаж лісу – ДБР затримало посадовця лісгоспу Слідчі територіального управління... Опубліковано Державне бюро розслідувань Вівторок, 14 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні заступника начальника ліцею Богуна затримано за хабар працівниками СБУ.