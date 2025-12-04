На Запорожье атаковали подстанцию, которая должна была "переподключить" АЭС к энергосистеме РФ – Андрющенко

Иллюстративное фото: из открытых источников

Новую электроподстанцию в Мелитопольском районе поразили в ночь на четверг, 4 декабря

Об этом сообщает "Справжнє" со ссылкой на директора ОО "Центр изучения оккупации" Петра Андрющенко, передает RegioNews.

Подстанция была запущена накануне как часть энергетической инфраструктуры, призванной обеспечить интеграцию Запорожской АЭС в энергосистему России.

По словам Андрющенко, соответствующие работы оккупанты активизировали одновременно в Энергодаре и Мелитополе.

Как известно, в октябре на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции приступили к работе по восстановлению внешнего электроснабжения.

Ранее руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко заявил, что российские войска перешли ко второй фазе своего плана по реинтеграции ЗАЭ – провокаций с имитацией ядерной угрозы.

Напомним, 23 сентября была отключена единая линия электропередачи, по которой Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы. Это стало десятым подобным случаем блекаута с момента ее оккупации россиянами.

Как отметили в МИДе Украины, Россия намеренно отключила Запорожскую атомную электростанцию от украинской энергосистемы, готовя ее переподключение к собственной сети.

Евросоюз требует от России срочно прекратить боевые действия вокруг Запорожской АЭС для восстановления электроснабжения, обеспечивающего жизнеспособность объекта.