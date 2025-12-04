10:34  04 грудня
Смертельна ДТП на Одещині: загинули двоє підлітків
09:30  04 грудня
У Києві затримали "цілительку", яка обкрадала людей на вулицях
08:12  04 грудня
У Києві обмежать рух через візит іноземних делегацій
04 грудня 2025, 09:17

На Запоріжжі атакували підстанцію, яка мала "перепідключити" АЕС до енергосистеми РФ – Андрющенко

04 грудня 2025, 09:17
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Нову електропідстанцію в Мелітопольському районі уразили в ніч на четвер, 4 грудня 

Про це інформує "Справжнє" із посиланням на директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, передає RegioNews.

Підстанцію запустили напередодні як частину енергетичної інфраструктури, покликаної забезпечити інтеграцію Запорізької АЕС в енергосистему Росії.

За словами Андрющенка, відповідні роботи окупанти активізували одночасно в Енергодарі та Мелітополі

Як відомо, у жовтні на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції розпочали роботи з відновлення зовнішнього електропостачання.

Раніше керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко заявив, що російські війська перейшли до другої фази свого плану щодо реінтеграції ЗАЕ – провокацій із імітацією ядерної загрози.

Нагадаємо, 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це стало десятим таким випадком блекауту з моменту її окупації росіянами.

Як зазначили у МЗС України, Росія навмисно відключила Запорізьку атомну електростанцію від української енергосистеми, готуючи її перепідключення до власної мережі.

Євросоюз вимагає від Росії терміново припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС для відновлення електропостачання, яке забезпечує життєздатність об'єкта.

Запорізька область війна ЗАЕС енергосистема РФ окупанти
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
