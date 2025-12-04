На Запоріжжі атакували підстанцію, яка мала "перепідключити" АЕС до енергосистеми РФ – Андрющенко

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Нову електропідстанцію в Мелітопольському районі уразили в ніч на четвер, 4 грудня

Про це інформує "Справжнє" із посиланням на директора ГО "Центр вивчення окупації" Петра Андрющенка, передає RegioNews.

Підстанцію запустили напередодні як частину енергетичної інфраструктури, покликаної забезпечити інтеграцію Запорізької АЕС в енергосистему Росії.

За словами Андрющенка, відповідні роботи окупанти активізували одночасно в Енергодарі та Мелітополі

Як відомо, у жовтні на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції розпочали роботи з відновлення зовнішнього електропостачання.

Раніше керівник ГО "Центр вивчення окупації" Петро Андрющенко заявив, що російські війська перейшли до другої фази свого плану щодо реінтеграції ЗАЕ – провокацій із імітацією ядерної загрози.

Нагадаємо, 23 вересня була відключена єдина лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми. Це стало десятим таким випадком блекауту з моменту її окупації росіянами.

Як зазначили у МЗС України, Росія навмисно відключила Запорізьку атомну електростанцію від української енергосистеми, готуючи її перепідключення до власної мережі.

Євросоюз вимагає від Росії терміново припинити бойові дії навколо Запорізької АЕС для відновлення електропостачання, яке забезпечує життєздатність об'єкта.