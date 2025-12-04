Фото: полиция

Вечером 3 декабря российские войска нанесли массированный удар по Славянску. Одна из бомб попала в двухэтажный многоквартирный дом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции и прокуратуры.

Предварительно, враг нанес удар по городу "ФАБ-250" с модулем УМПК. Попадания зафиксированы в нескольких районах города.

В результате атаки ранены 8 гражданских, среди которых 7-летняя девочка и 13-летний парень, пятеро мужчин в возрасте от 29 до 80 лет и 30-летняя женщина. Нескольких людей удалось спасти из-под руин. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ссадины и острую реакцию на стресс.

Повреждены более 10 многоэтажных и 24 частных домов, магазины, автомобили и линии электропередач.

Напомним, в ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников. Есть повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали шесть человек.