Иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ДТЭК.

"9 500 семей удалось подключить по резервным схемам. Еще 51 800 – временно без света", – говорится в сообщении.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электричество.

В ДТЭК отметили, что повреждения на объекте значительные – ремонт потребует времени.

Напомним, в ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников. Есть повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали шесть человек.