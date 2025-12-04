Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 4 декабря враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М", а также 138 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 85 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 114 вражеских беспилотников, атаковавших север, юг и восток Украины.

Зафиксировано попадание баллистических ракет и 24 ударных БПЛА на 14 локациях.

Напомним, в ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась интенсивной атаке вражеских беспилотников. Есть повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры, пострадали шесть человек.