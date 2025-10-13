Российский дрон атаковал автомобиль на Запорожье: один погибший и трое раненых

Иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 12 октября, в Ореховской общине Пологовского района российский беспилотник атаковал автомобиль, в результате чего погиб 32-летний мужчина. Водитель умер на месте происшествия

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, удар FPV-дроном по автомобилю в селе Новопавловка привел к ранениям еще трех человек.

Среди пострадавших – 36-летний брат погибшего и две сестры в возрасте 17 и 19 лет. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, в ночь на 10 октября РФ совершила комбинированную атаку по инфраструктуре Запорожья. Предварительно враг применил БПЛА типа "Shahed-136", авиабомбы и ракеты разного типа".

Как сообщалось, было несколько волн атак: сначала – "шахеды", которые в течение часа атаковали город, а около 04:00 – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты. Пострадали 11 мирных жителей.